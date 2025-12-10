BUBFA'dan özel çocuklara oyun alanı desteği

Proje kapsamında güvenli ve eğitim odaklı alan oluşturuldu

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Edremit Özel Özgüven Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde özel çocuklar için oyun alanı oluşturdu.

"BUBFA ile Minik Ellere Oyun Alanı" adıyla, "Küçük Adımlar Büyük Mutluluklar Getirir" mottosuyla hayata geçirilen proje, çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimini desteklemeyi; günlük yaşam becerilerini oyun temelli etkinliklerle güçlendirmeyi amaçladı.

Projenin ilk aşamasında merkez içerisinde özel çocukların ihtiyaçlarına yönelik güvenli, mobilyalı ve destekleyici ekipmanlarla donatılmış bir oyun alanı hazırlandı. Eğitici materyallerle zenginleştirilen bu alan, kapsamlı bir oyun odasına dönüştürüldü.

Açılışa Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, Edremit Özel Özgüven Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Saadettin Koç ve Fakülte Öğretim Elemanı Arş. Gör. Setenay Melek Yurttabir katılarak çocuklarla bir araya geldi.

Açılışın ardından, Dekan Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban’ın danışmanlığında Finans ve Bankacılık Bölümü 3. sınıf öğrencileri Mehmet Ali Kılıç, Dilara Karadayı, Melike Çalık, Ayşegül Dolkan, Ebru Yaman ve Mesude Mehri Düzgün’den oluşan proje ekibi; kasiyer oyunu, puzzle, yüz boyama ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi.

Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, yaptığı konuşmada özel çocuklar için uygun ve güvenli bir öğrenme ortamı oluşturmanın önemine dikkat çekti, bu tür projeleri desteklediklerini ve özveriyle çalışan öğrencileri tebrik ettiğini belirtti.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin, topluma dokunan sosyal sorumluluk projelerini eğitim anlayışının önemli bir parçası olarak gördüğü ve benzer çalışmalarla sürdürülebilir farkındalık oluşturmayı hedeflediği kaydedildi.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BURHANİYE UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ (BUBFA) ÖĞRENCİLERİ, SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KAPSAMINDA EDREMİT ÖZEL ÖZGÜVEN EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ'NDE ÖZEL ÇOCUKLAR İÇİN OYUN ALANI OLUŞTURDU.