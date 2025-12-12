Kastamonu Üniversitesi'nden Bin Kişiye Ev Pansiyonculuğu Eğitimi ve Sertifika

Kastamonu Üniversitesi'nden Bin Kursiyere Ev Pansiyonculuğu Sertifikası

Kapanış Toplantısı Mevlüt Beyribey Konukevi'nde Yapıldı

Kastamonu Üniversitesi tarafından iki yıldır yürütülen ve Erasmus+ Yetişkin Eğitiminde İş birliği Ortaklıkları çerçevesinde desteklenen "Ev Pansiyonculuğu Eğitim Modülü ile Sürdürülebilir Kırsal Kalkınmayı Destekleme ve Dijital Avrasya Yemek Kitabı Geliştirme" başlıklı projenin kapanış toplantısı, Mevlüt Beyribey Konukevi'nde gerçekleşti.

Programa Proje Yürütücüsü Dr. Nagihan Çakmakoğlu Arıcı, çok sayıda akademisyen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Proje Süresi, Destek ve Katılım

Toplam 24 ay süren ve 250 bin Euro destek alan proje, proje çıktılarının tanıtımı, katılımcı sertifikalarının takdimi ve proje sürecine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı programla tamamlandı.

İtalya'dan Benevento Sannio Üniversitesi, İspanya'dan Sevilla Üniversitesi ve Norveç'ten Stavanger Üniversitesi'nin ortak olduğu projede, toplam bin kursiyer çevrimiçi ev pansiyonculuğu eğitim modülünü tamamlayarak sertifika aldı.

Çıktılar ve Bölgesel Katkı

Proje süresince geliştirilen eğitim modülü, kırsal turizmin sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamak amacıyla yerel halkın güçlendirilmesine odaklandı. Ayrıca proje kapsamında 80 yöresel yemek tarifi dijital platforma kazandırıldı.

Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Çakmakoğlu Arıcı, çalışmanın bölgesel kalkınmaya olan katkısına vurgu yaparak, ev pansiyonculuğu alanında uygulanabilir bir eğitim modülü oluşturduklarını ve kültürel gastronomi mirasını dijital olarak kayıt altına aldıklarını belirtti. Çakmakoğlu Arıcı, kırsal turizmin sürdürülebilir gelişimi için yerel toplumun güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Belgeler ve Değerlendirme

Etkinlik kapsamında proje sürecinde yer alan katılımcılara belgeleri takdim edilirken, proje ortakları ve katılımcılar süreç boyunca elde edilen sonuçları değerlendirdi.

