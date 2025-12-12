Osmaniye'de Öğrencilere Kişisel Güvenlik Eğitimi

Osmaniye'de "Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri" semineri

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü personeli tarafından düzenlenen seminerle öğrenci ve öğretmenlere kişisel güvenlik konusunda bilgilendirme yapıldı.

Eğitimin kapsamı ve uygulandığı okullar

Seminer, Mehmet Akif Ersoy Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Yasemin Tekin Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Eğitimde katılımcılara kişisel güvenlik, suçtan korunma yolları, riskli durumlarda yapılması gerekenler ve güvenli davranış alışkanlıkları hakkında kapsamlı bilgiler sunuldu.

Katılım ve devam eden çalışmalar

Düzenlenen seminerlere toplam 263 öğrenci ile 11 öğretmen katıldı. Yetkililer, çocuk ve gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerinin belirli aralıklarla sürdürüleceğini bildirdi.

