Bayburt’ta Muhtarlar Akademisi Eğitimleri Tamamlandı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Muhtarlar Akademisi Eğitim Programı ile Aile Yılı kapsamında düzenlenen yemek programına katıldı.

Programda konuşan Vali Eldivan, muhtarlığın devlet ile vatandaş arasındaki en önemli temas noktası olduğunu vurguladı ve şöyle dedi:

"Muhtarlık, devletimizin vatandaşla ilk temas noktasıdır. Sizler mahallelerimizin ve köylerimizin nabzını tutan, devlet ile millet arasındaki en sağlam köprüsünüz. Sahada karşılaştığınız her mesele bizler için kıymetlidir. Bayburt’ta birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu güçlendirmek için muhtarlarımızla iş birliğimizi her zaman sürdüreceğiz."

Eğitimlerin tamamlanması ve belgelerin verilmesi

3 gün süren eğitimlerin sonunda Muhtarlar Akademisi katılım belgeleri, protokol üyeleri tarafından muhtarlara takdim edildi.

