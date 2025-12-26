DOLAR
BŞEÜ Genç Ofis'te Model Uçak Kursu Eğitmen Eğitimi Başladı

BŞEÜ Genç Ofis'te başlatılan Model Uçak Kursu Eğitmen Eğitimi ile gençlere uygulamalı havacılık eğitimi verilecek, teknik beceriler geliştirilecek.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 12:17
Havacılığa ilgi duyan gençlere uygulamalı eğitim fırsatı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Genç Ofis bünyesinde Model Uçak Kursu Eğitmen Eğitimi projesi başlatıldı.

Proje, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından havacılığa ilgi duyan gençlere yönelik planlandı. Eğitimlerde katılımcıların teknik bilgi ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

BŞEÜ Genç Ofis'te yürütülen oturumlarda, model uçak yapımı ve uçuş süreçlerine dair uygulamalı çalışmalar gerçekleştirilecek; üniversite öğrencileri ve gençlerin aktif katılımı sağlanacak.

Projenin hedefi, havacılık alanında nitelikli insan kaynağı yetişmesine katkı sunmak olarak açıklandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Havacılığa ilgi duyan gençlerimizin teknik bilgi ve uygulama becerilerini geliştirmeyi hedefleyen projemizin hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz"

