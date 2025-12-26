DOLAR
Bilim Kafe Demirci'de: Teknolojinin Topluma Etkileri Tartışıldı

MCBÜ'nün YÖK koordinasyonunda düzenlediği Bilim Kafe'nin Demirci buluşmasında teknolojinin toplumsal yansımaları ele alındı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 15:47
Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin (MCBÜ) YÖK koordinasyonunda yürüttüğü Bilim Kafe etkinliği, Demirci Yerleşkesi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik, bilimi toplumla buluşturma amacını taşıyan serinin ikinci buluşması olarak Özgen İzmiroğlu Kültür, Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde yapıldı ve "Teknolojik Gelişmelerin Olumlu ve Olumsuz Toplumsal Yankıları" konusu masaya yatırıldı.

Katılımcılar ve vurgulanan konular

Programa; Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Şaşmaz Ören, Demirci Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül, akademisyenler, öğrenciler ve Demirci halkı katıldı. Prof. Dr. Ören, bilimin üniversite sınırları içinde kalmaması gerektiğini vurgulayarak, bilim iletişiminin toplumla doğrudan temas kurmada önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Etkinlik kapsamında Araştırma Görevlisi İbrahim Varol bilim ve teknolojinin günlük yaşamdaki yansımalarına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayşegül Ergün ise teknolojinin özellikle bağımlılık gibi olumsuz etkilerine dikkat çekti.

İnteraktif oturum ve kapanış

Bilim Kafe, soru-cevap bölümüyle interaktif bir yapıda devam etti; katılımcıların görüş ve sorularıyla zenginleşen oturum, teşekkür belgelerinin takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

