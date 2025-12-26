NÖHÜ'den Geleceğe Yatırım: 'Çocuk Üniversitesi' 30 Öğrenciyi Ağırladı

NÖHÜ'den geleceğe yatırım: 'Çocuk Üniversitesi' başladı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin toplumsal sorumluluk projesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, toplumsal sorumluluk vizyonu kapsamında hayata geçirdiği 'Çocuk Üniversitesi' projesi ile kapılarını geleceğin teminatı gençlere açtı.

Proje kapsamında Niğde'deki dezavantajlı bölgelerden seçilen 30 ortaokul öğrencisi, üniversite atmosferini yerinde deneyimlemek ve bilimsel süreçlerle erken yaşta tanışmak üzere kampüste misafir edildi.

Geleneksel meslek algısının ötesine geçmeyi hedefleyen proje çerçevesinde öğrencilere farklı disiplinler, araştırma laboratuvarları ve yeni nesil meslek grupları tanıtıldı. Akademisyenler eşliğinde gerçekleştirilen etkinliklerle öğrencilerin merak duygusunun artırılması, bilimsel düşünceyle erken yaşta tanışmaları ve 'bilim insanı' kimliğinin ulaşılabilir olduğunun hissettirilmesi amaçlandı.

Öğrenciler üniversite yaşamını bütün yönleriyle tanıma fırsatı buldu; yalnızca sınıfları değil; kütüphane, laboratuvar ve uygulama alanlarını da ziyaret ederek akademik ve sosyal yaşamın bir parçası olmanın heyecanını yaşadı.

Proje ile dezavantajlı bölgelerde yaşayan yetenekli gençlerin akademik motivasyonlarının artırılması ve yükseköğretime yönelik hedeflerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

