NÖHÜ'den Geleceğe Yatırım: 'Çocuk Üniversitesi' 30 Öğrenciyi Ağırladı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin 'Çocuk Üniversitesi' projesiyle 30 dezavantajlı ortaokul öğrencisi kampüste bilimle tanıştı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 14:59
NÖHÜ'den Geleceğe Yatırım: 'Çocuk Üniversitesi' 30 Öğrenciyi Ağırladı

NÖHÜ'den geleceğe yatırım: 'Çocuk Üniversitesi' başladı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin toplumsal sorumluluk projesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, toplumsal sorumluluk vizyonu kapsamında hayata geçirdiği 'Çocuk Üniversitesi' projesi ile kapılarını geleceğin teminatı gençlere açtı.

Proje kapsamında Niğde'deki dezavantajlı bölgelerden seçilen 30 ortaokul öğrencisi, üniversite atmosferini yerinde deneyimlemek ve bilimsel süreçlerle erken yaşta tanışmak üzere kampüste misafir edildi.

Geleneksel meslek algısının ötesine geçmeyi hedefleyen proje çerçevesinde öğrencilere farklı disiplinler, araştırma laboratuvarları ve yeni nesil meslek grupları tanıtıldı. Akademisyenler eşliğinde gerçekleştirilen etkinliklerle öğrencilerin merak duygusunun artırılması, bilimsel düşünceyle erken yaşta tanışmaları ve 'bilim insanı' kimliğinin ulaşılabilir olduğunun hissettirilmesi amaçlandı.

Öğrenciler üniversite yaşamını bütün yönleriyle tanıma fırsatı buldu; yalnızca sınıfları değil; kütüphane, laboratuvar ve uygulama alanlarını da ziyaret ederek akademik ve sosyal yaşamın bir parçası olmanın heyecanını yaşadı.

Proje ile dezavantajlı bölgelerde yaşayan yetenekli gençlerin akademik motivasyonlarının artırılması ve yükseköğretime yönelik hedeflerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, TOPLUMSAL SORUMLULUK VİZYONU KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN “ÇOCUK...

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, TOPLUMSAL SORUMLULUK VİZYONU KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN “ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ” PROJESİ İLE KAPILARINI GELECEĞİN TEMİNATI OLAN GENÇLERE AÇTI.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, TOPLUMSAL SORUMLULUK VİZYONU KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN “ÇOCUK...

