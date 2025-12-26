Konya'nın Asırlık 'Şivlilik' Geleneği Kırşehir Okullarında Yaşatıldı

Konya'nın Asırlık 'Şivlilik' Geleneği Kırşehir'de Okul Ortamına Taşındı

Konya'da yüzyıllardır süregelen Şivlilik geleneği, Kırşehir merkezli bir etkinlikle okul ortamında yaşatıldı. Üç ayların başlangıcı dolayısıyla düzenlenen organizasyonda minikler bu kültürel mirasla tanıştı.

Etkinlikte neler yaşandı?

30 Ağustos Zafer İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Konya'dan gönderilen 100 adet şivlilik paketi, 65 anaokulu öğrencisi ile Muharrem Sayan İlkokulu'nda 1. sınıfta öğrenim gören 17 öğrenciye dağıtıldı. Öğrenciler aldıkları torbalarla okul içinde dolaşıp "Şivlilik" diyerek seslendi ve ezberledikleri manileri okudu.

Etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu ve çocuklara paylaşma ile dayanışma kültürünü deneyimleyerek öğretme fırsatı sundu.

Okul yönetiminden açıklama

30 Ağustos Zafer İlkokulu Müdürü Musa Sargın, etkinlikle ilgili şunları söyledi: "Konya, adetlerinden şiviliği okulda yaşattık. Sosyal iletişimin güçlü olması için çalışma başlattık. Kültür köprüsü oluşturmaya çalıştık. Çocuklar hediyelerini alarak sınıflarına gitti".

Habere konu olan Şivlilik geleneği; paylaşma, yardımlaşma, birlik ve beraberlik gibi değerleri çocuklara küçük yaşta aktarma özelliğiyle biliniyor. Etkinliğe katılan öğrenciler, aldıkları şivlilik paketlerini "Kırşehir'den Konya'ya kültür paketi" olarak aktaracaklarını belirtti.

Okulda 2 yıldır düzenlenen şivlilik etkinlikleri sayesinde çocuklar hem eğleniyor hem de sosyal beceriler kazanıyor.

