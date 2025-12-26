Eğitim Bir-Sen Yunusemre’de Eğitim Çalışanlarıyla İstişare Yaptı

Eğitim Bir-Sen Manisa 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Yasav ve yönetim kurulu üyeleri, Yunusemre ilçesindeki çeşitli okulları ziyaret ederek idareci, öğretmen ve eğitim çalışanlarıyla bir araya geldi.

Ziyaretler ve İncelemeler

Ziyaretler kapsamında Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hasan Türek Anadolu Lisesi, Halil Yurtseven İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ve Manisa Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu'nu gezen heyet, okullarda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Görüşmelerde Öne Çıkan Konular

Gerçekleştirilen görüşmelerde eğitim çalışanlarının karşılaştığı sorunlar, çözüm önerileri ve beklentiler masaya yatırıldı. Heyet ile eğitim çalışanları arasında karşılıklı fikir alışverişi yapıldı ve sahadan gelen geri bildirimler değerlendirildi.

Başkanın Değerlendirmesi

Ahmet Yasav, eğitim çalışanlarının görüş ve taleplerinin kendileri için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, bu tür saha ziyaretlerinin ihtiyaçların yerinde tespiti açısından kritik olduğunu belirtti.

Teşekkür ve Kapanış

Ziyaretlerin sonunda Eğitim Bir-Sen Manisa 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Yasav ve yönetimi, kendilerini ağırlayan okul idarecileri, öğretmenler ve eğitim çalışanlarına misafirperverlikleri ve nezaketleri dolayısıyla teşekkür etti.

EĞİTİM BİR-SEN MANİSA 1 NO'LU ŞUBE BAŞKANI AHMET YASAV VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, YUNUSEMRE İLÇESİNDE BULUNAN ÇEŞİTLİ OKULLARI ZİYARET EDEREK İDARECİ, ÖĞRETMEN VE EĞİTİM ÇALIŞANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ.