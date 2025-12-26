DOLAR
Nusaybin'de Model Uçak Rehber Öğretmen Tekamül Kursu Düzenlendi

Nusaybin'de THK ve Kaymakamlık iş birliğiyle düzenlenen model uçak rehber öğretmen kursunda öğretmenlere uygulamalı eğitim verildi, çalışmalar genişletilecek.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 15:42
Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Türk Hava Kurumu (THK) ile Nusaybin Kaymakamlığı öncülüğünde; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle "model uçak rehber öğretmen tekamül kursu" düzenlendi. Kurs, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyesinde gerçekleştirildi.

Kurs içeriği ve ziyaret

Kursa ilişkin bilgilendirme almak üzere atölyeyi ziyaret eden Kaymakam Evren Çakır, yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kurs kapsamında öğretmenlere; model uçak yapımı, teknik donanım, uçuş öncesi hazırlıklar ve uygulamalı eğitim süreçleri konularında eğitim verildi. Kaymakam Çakır, THK Model Uçak Eğitmeni Aydın Aydeniz'den çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Kaymakamın değerlendirmesi ve teşekkür

Kaymakam Evren Çakır, bu tür eğitimlerin gençlerin bilim, teknoloji ve havacılık alanlarına yönlendirilmesine katkı sağladığını vurgulayarak, uygulamalı eğitimin erken yaşta verilmesinin önemine dikkat çekti. Eğitimlerin yaygınlaştırılarak devam edeceğini belirten Çakır, emeği geçen öğretmen ve eğitmenlere teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Kaymakam Çakır, kursa sunduğu katkılardan dolayı THK Model Uçak Eğitmeni Aydın Aydeniz'e teşekkür belgesi takdim etti.

Programa katılanlar

Programa; İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Yusuf Avlanmaz, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Veli Karakaya, Askerlik Şubesi Başkanı Üsteğmen Halil İbrahim Çevik ve kurum müdürleri katıldı.

