Çameli Belediyesi deneme sınavı desteği verdi

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Atatürk Ortaokulu'nda deneme sınavına giren öğrencilere başarı dileyip belediyenin sınav desteğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 12:12
Çameli Belediyesi deneme sınavı desteğiyle Atatürk Ortaokulu’nu ziyaret etti

Başkan Arslan öğrencilere başarı dileğinde bulundu

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, deneme sınavına giren Atatürk Ortaokulu öğrencilerini ziyaret ederek onlara başarı diledi.

Ziyarette İlçe Millî Eğitim Müdürü Murat Uzun ve İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Bilal Ceylan de hazır bulundu. Başkan Arslan, sınıfları gezip öğrencilerle sohbet ederek okulun başarılı konumuna dikkat çekti.

Arslan, Çameli Belediyesi olarak ilçedeki öğrencilerin sınavlara daha iyi hazırlanabilmeleri için her yıl deneme sınavı desteği sağladıklarını belirtti ve eğitime devamlı destek vereceklerini söyledi.

Atatürk Ortaokulunun Denizli genelindeki başarı sıralamasında önlerde yer aldığına vurgu yapan Arslan, eğitimin önemine değinerek, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Çameli’nin adını daha da değerli kılacak olan sizlersiniz. İnşallah ileride çok güzel ve başarılı yerlere geleceksiniz" ifadelerini kullandı.

Belediyenin sağladığı deneme sınavı desteğinin, öğrencilerin motivasyonunu artırmaya ve başarılarını yükseltmeye yönelik sürdürüleceği bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

