Tavşanlı'da Öğrencilere Sıfır Atık ve Çevre Eğitimi

Tavşanlı'da öğrencilere sürdürülebilir yaşam ve sıfır atık eğitimi

Kütahya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programı, çevre bilincini artırmak ve sıfır atık anlayışını küçük yaşlarda kazandırmak amacıyla Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirildi.

Program ve eğitim içeriği

Eğitim, Tavşanlı Mehmet Tarhan İlkokulunda yapıldı. Öğrencilere atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşümün doğal kaynakların korunmasındaki önemi ve çevreye duyarlı yaşam alışkanlıkları hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Sunumların yanı sıra düzenlenen interaktif etkinliklerle öğrencilerin konuyu deneyimleyerek öğrenmesi sağlandı; öğrenciler programa aktif katılım gösterdi ve uygulamalı etkinliklerde görev aldı.

Hedef ve sonuç

Etkinlik, "Geleceğimizi Korumak İçin Bugün Harekete Geçiyoruz!" sloganıyla gerçekleştirildi ve öğrencilerin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamayı hedefledi. Program sonunda miniklere günlük yaşamda atık oluşumunu azaltma ve geri dönüşüme katkı sunma yönünde teşvikler yapıldı.

Katılımcı öğrencilere çevre dostu davranışların benimsetilmesi ve sürdürülebilir alışkanlıklar geliştirilmesi için rehberlik edildi.

