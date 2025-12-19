Engelliler Entegre Yüksekokulu Eskişehir'de: 32 Yıldır Engelleri Aşıyor

Engelliler Entegre Yüksekokulu Eskişehir'de 32 yıldır hizmette

ESKİŞEHİR(İHA) – Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nde bulunan Engelliler Entegre Yüksekokulu, Türkiye'de tek olma özelliğiyle işitme kayıplı öğrencilere mesleki eğitim ve iş yaşamına hazırlık imkânı sunuyor.

Eğitim programları ve olanaklar

Yüksekokul, 4 bölüm üzerinden eğitim yapıyor: Güzel Sanatlar Bölümü altında Grafik ve Seramik (lisans) ile Yapı Ressamlığı ve Bilgisayar Operatörlüğü (ön lisans) programları. Okulda hâlihazırda 107 öğrenci bulunuyor; geçen yıl 23 öğrenci mezun oldu. Sınıf kontenjanları en fazla 11 kişi ile sınırlandırılmış olup, özel eğitim için uygun sınıf, laboratuvar ve atölyelerde uygulamalı eğitim veriliyor. Eğitim sonrasında öğrenciler için staj programları ve istihdam desteği sağlanıyor.

Yüksekokulun araştırmalarına göre mezun işitme kayıplı öğrencilerden 2021 yılında yüzde 80'i işe girdi ve işe başlayanların yüzde 57'si alanlarında kariyerlerine devam ediyor.

Müdürün açıklamaları

Doç. Dr. Zehranur Kaya: "Şu anda Türkiye’nin ilk ve tek özel eğitim yükseköğretim kurumunda bulunuyorsunuz İleri ve çok ileri derecede işitme kayıplı bireyler sınavlara girip diğer bölümlerdeki çok yüksek puanları almakta zorlandıklarında, o zaman bizim okulumuz devreye giriyor. En az 50 desibel işitme kaybı olan ve üniversite sınavına girip yüksekokulun taban puanlarını alan öğrencilere bir yükseköğretim fırsatı sunuyoruz. Yüksekokulda şu anda hâlihazırda 4 tane programda eğitimlerimizi veriyoruz. 2 programımız lisans düzeyinde eğitim veriyor: Grafik ve Seramik Güzel Sanatlar Bölümü altındalar. 2 programımız ön lisans düzeyinde eğitim veriyor: Yapı Ressamlığı ve Bilgisayar Operatörlüğü programları. Yüksekokulun diğer yükseköğretim birimlerinden ayrılan bir yanı da Temel Türkçe hazırlık sınıfının bulunması. ‘Neden bu sınıf var?’ diye düşünebilirsiniz. Çünkü işitme kayıplı bireyler, bizim öğrencilerimiz özellikle doğuştan işitme engelli olup yeterli okuma, anlama, dil gelişim becerilerinde sınırlılıklar yaşıyorlar. Öğrencilerimizin Türkçe okuma, anlama, yazma, dinleme becerilerinin geliştirilmesi ve bölümlerde verilen mesleki bilgiyi anlayabilmeleri, onları içselleştirebilmeleri için Temel Türkçe Hazırlık Sınıfı çok önemlidir"

Mezunlar, başarı hikâyeleri ve kapasite

Doç. Dr. Kaya okulun mezun ve öğrenci sayıları hakkında şu bilgileri paylaştı: "Şu anda hâlihazırda 107 öğrencimiz var. Geçen yıl 23 öğrenci mezun ettik. Toplam mezun sayımız ise 728. 32 yıldır yüksekokul eğitim-öğretim hayatına devam ediyor. 'Öğrenci sayılarımız, geçen seneki mezun sayımız neden az' diye sorabilirsiniz. Neden az? Çünkü biz özel eğitim yükseköğretim kurumuyuz ve özel eğitim çerçevesi içerisinde derslerimizi yapıyoruz. Okul kontenjanları 11 ile sınırlı; yani her sınıfta maksimum 11 öğrencimiz var. Dolayısıyla mezun sayılarımız, öğrenci sayılarımız da bununla orantılı olarak değişiyor. Buradan çıkan öğrenci, kendi özgüvenine sahip, güçlü bir CV’si olan, kendini ifade edebilen birey olarak çıkıyor ve bu gözle görülür bir değişim. Sadece bizim bildiğimiz değil, dışarıdan da gözle görünür bir deneyim. Ailelerden aldığımız güzel dönütler, mezunlardan aldığımız güzel dönüşler. Bizim yaşadığımız birçok başarı hikâyesi var. Bunlar, öğrencilerimizin gözle görülür değişimini çok net gösteriyor"

Öğrenci deneyimi

Selim Evren (19), Aydın'dan Eskişehir'e gelen bir öğrenci olarak duygularını şöyle aktardı: "Sınava giriyorsun, geçiyorsun, kazanıyorsun. Çok şükür, ben de kazandım geldim. Çok mutluyum. Üniversite hocalarım bizlere derslerini anlatıyor ve başarılı olacağız. Hedefim; üniversiteden mezun olmak, memur olmak ve sporcu olmak. Branşım atletizm. Arkadaşlarımla, işiten insanlarla iletişim kurmak çok zor. Bazıları rahatsız hissediyor ama işitme engelli insanlarla konuşmak daha çok rahatlatıyor. Bilgisayarla ilgili dersleri, yazılım bölümünü çok seviyorum. Öğrencilerin hepsi bilmeyebilir, olsun. Pozitif yaklaşımlar ve yardımlar sayesinde hepimiz başarılı olacağız. Bilgisayarda birkaç arkadaşlarımız bilmiyor ama destek olacağız, başarılı olacağız"

Anadolu Üniversitesi bünyesindeki bu yüksekokul, sınırlı kontenjan ve özel eğitim yapısıyla işitme kayıplı bireylere sürdürülebilir bir yükseköğretim ve istihdam yolu sunmayı amaçlıyor.

