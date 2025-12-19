DOLAR
Dicle Elektrik ile Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitimde İşbirliği

Dicle Elektrik ile Batman Üniversitesi lisansüstü eğitim işbirliği protokolü imzaladı; öğrencilere staj, uygulama ve personel için yüksek lisans imkânı sağlanacak.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:47
Dicle Elektrik ile Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitimde İşbirliği

Dicle Elektrik ile Batman Üniversitesi arasındaki Lisansüstü Eğitim İşbirliği Resmiyet Kazandı

Batman Üniversitesi ile enerji sektörünün önde gelen kuruluşlarından Dicle Elektrik arasında imzalanan Lisansüstü Eğitim İşbirliği Protokolü, hem sektöre nitelikli insan kaynağı sağlanmasını hem de bölge gençlerine yeni fırsatlar sunulmasını hedefliyor.

Protokolün Amaçları

İş birliği kapsamında amaç, üniversite ile sektör arasında güçlü bir bağ kurarak öğrencilerin mesleki eğitimine katkıda bulunmak ve Dicle Elektrik personelinin mesleki yetkinliğini artırmak. Kurumların karşılıklı desteğiyle uygulamalı öğrenme imkanları ve saha çalışmaları sağlanacak.

İmza Töreni ve Katılımcılar

Protokol için düzenlenen imza törenine; Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Faruk Ertuğrul, öğretim üyesi Doç. Dr Mehmet Rıda Tür ile Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, Şebeke Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nedim Tüzün, Yatırım Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kırat ve her iki kurumdan davetliler katıldı.

Dicle Elektrik, yaklaşık 8 bin çalışanıyla bölgenin en büyük özel şirketi olarak, hem kendi personelinin yetkinliklerini geliştirmeyi hem de üniversite öğrencilerine uygulamalı eğitim fırsatları sunmayı amaçladığını belirtti.

Yetkililerin Mesajları

Prof. Dr. İdris Demir törende şunları söyledi: ‘’Böylesine anlamlı bir projeyi gençlerimizin hizmetine sunmaktan son derece mutluyuz. Gençlerimize imkan verildiğinde neler yapabildiklerini hepimiz çok iyi biliyoruz. Üniversite olarak hem öğrencilerimize hem de bölgemize katma değer verecek tüm projeleri bütün gücümüzle destekliyoruz. Bu tür projelerinin sayısının artmasını ve bu anlamda örnek olmasını temenni ediyorum. Bu programda yararlanacak her bir öğrencimize şimdiden başarılar diliyorum."

Yaşar Arvas ise iş birliğinin önemine vurgu yaparak, "İmzaladığımız protokolü anlamlı hale getiren en önemli unsur Batmanlı gençlerimizin şirketimizin sunduğu istihdam fırsatından yararlanacak olması. Bu protokolle bir yandan şirketimizin istihdam kalitesi artarken diğer yandan da bölgemizdeki istihdam olanaklarına katkı sağlanmış olacak. Bu proje diğer bir yönüyle de iş ve akademik dünyanın birlikte hayata geçirdiği çalışmalar için güzel bir örnek teşkil edecek" dedi.

Öğrenci ve Personel İmkanları

Protokol kapsamında üniversite öğrencileri Dicle Elektrik bünyesinde staj, araştırma ve uygulama projelerinde yer alma fırsatı bulacak. Ayrıca şirket personeli, Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesindeki tezsiz yüksek lisans programlarına katılabilecek.

Batman Üniversitesi akademik danışmanlık hizmeti sunarken, Dicle Elektrik öğrencilere saha ve veri desteği sağlayacak. Gerektiğinde ortak akademik yayınların hazırlanması da planlanıyor.

