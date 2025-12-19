DOLAR
Kütahya'da Mesleki Eğitime Odaklı KÜTSO ve İl Milli Eğitim İstişaresi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve KÜTSO, HAMİ Projesi ve sanayi-okul iş birlikleriyle mesleki eğitimi güçlendirme yollarını masaya yatırdı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:01
Kütahya'da Mesleki Eğitime Odaklı KÜTSO ve İl Milli Eğitim İstişaresi

Kütahya'da Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İçin İstişare Toplantısı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) mesleki eğitimin geliştirilmesine yönelik bir istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda, eğitimin niteliğinin artırılması ve sektörle iş birliğinin güçlendirilmesi ana gündem maddeleri oldu.

Toplantı Katılımcıları ve Ele Alınan Konular

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Topuz ile Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Ali Sezer katıldı. Görüşmede mesleki eğitimin mevcut durumu değerlendirilirken, sektörle iş birliğini geliştirmeye yönelik yürütülebilecek projeler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ele alındı.

Öne Çıkan Projeler ve Hedefler

İstişarelerde, HAMİ Projesi başta olmak üzere mesleki eğitimin geleceğine yön verecek uygulamalar üzerinde duruldu. Öğrencilerin istihdam odaklı yetiştirilmesi ve sanayi-okul iş birliklerinin artırılması konularında karşılıklı değerlendirmeler yapıldı.

Beklenen Etki

Toplantıda, mesleki eğitimin Kütahya’nın ekonomik ve sosyal kalkınmasındaki önemi vurgulandı. Ortak akıl ve iş birliği anlayışıyla atılacak adımların, mesleki eğitimin güçlenmesine önemli katkı sağlayacağı belirtildi.

