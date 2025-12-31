DOLAR
Demirözü’nde Öğrencilere Sağlık Eğitimi: 112 ve Hijyen Ön Planda

Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Projesi kapsamında Demirözü'nde anaokulu ve ilkokul öğrencilerine 112, hijyen, bulaşıcı hastalıklardan korunma ve ağız-diş sağlığı eğitimi verildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 12:09
Sağlık bilinci erken yaşta kazandırılıyor

Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Projesi kapsamında Demirözü Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu ve Demirözü İlkokulu öğrencilerine kapsamlı sağlık eğitimi verildi. Programda 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin önemi, bulaşıcı hastalıklardan korunma, hijyen ve kişisel temizlik ile ağız ve diş sağlığı konuları işlendi.

Eğitimler, Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde gerçekleştirildi. Çalışmaları yürüten İl Koordinatörü ve Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Sevinç Şık Akkoyun önderliğinde, ilgili sağlık ekipleri ve hekimler programda aktif rol aldı.

Okullarda düzenlenen ziyaretler ve çeşitli etkinliklerle desteklenen eğitimlerde, öğrenciler hem teorik bilgi aldı hem de uygulamalı gösterimlerle acil durumlarda doğru davranış biçimlerini öğrendi. Etkinliklerin temel hedefi, sağlık bilincini küçük yaşlarda kazandırmak ve çocukların sağlık okuryazarlığını artırmaktır.

Programa katılan öğrencilere Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Elçileri belgeleri ile ağız ve diş bakım setleri ve çeşitli eğitim materyalleri hediye edildi. Bu desteklerin, çocukların günlük yaşamlarında hijyen ve sağlık alışkanlıklarını pekiştirmesi amaçlanıyor.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

