Şaphane MYO'da Sosyo-Ekonomik Analiz ve Politika Geliştirme Çalıştayı

Şaphane MYO'da "Sosyo-Ekonomik Analiz ve Politika Geliştirme" Öğrenci Çalıştayı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Şaphane Meslek Yüksekokulu’nda (MYO) düzenlenen "Şaphane İlçesi Sosyo-Ekonomik Analiz ve Politika Geliştirme Öğrenci Çalıştayı", Şaphane MYO Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Katılımcılar

Çalıştaya Şaphane Kaymakamı Davut Boztaş, Şaphane MYO Müdürü Öğr. Gör. Dr. Yılmaz Çetiner, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Serdar Karaz ile oturum başkanı Öğr. Gör. Salih Kalkan katıldı.

Amaç ve Yöntem

Danışmanlığını Öğr. Gör. Salih Kalkan’ın üstlendiği çalıştayın amacı, Şaphane ilçesinin sosyo-ekonomik yapısını çok boyutlu olarak ele almak ve yerel kalkınmaya yönelik uygulanabilir politika önerileri geliştirmek olarak belirlendi. İlçenin mevcut durumu bütüncül bir yaklaşımla analiz edilerek karşılaşılan yapısal sorunlar tespit edildi.

Ele Alınan Başlıklar

Çalıştayda göç ve nüfus hareketleri, işsizlik ve istihdam yapısı, tarım ve hayvancılık faaliyetleri, ticaretin mevcut durumu, sağlık hizmetlerine erişim, sosyal alanların yeterliliği ile ulaşım altyapısı gibi kritik başlıklar değerlendirildi. Akademik bilgi birikimi, öğrenci bakış açısı ve yerel paydaşların katkılarıyla Şaphane’nin sosyo-ekonomik potansiyeli analitik bir perspektifle ele alındı.

Sonuç ve Kapanış

Çalıştay, sunum gerçekleştiren öğrencilere takdim edilen teşekkür belgeleri ile sona erdi.

