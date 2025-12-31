KMÜ’de İleri Donanımlı Çeviri Laboratuvarı Açıldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Edebiyat Fakültesi bünyesinde Çeviri Teknolojileri ve Uygulamaları Laboratuvarı düzenlenen törenle hizmete girdi. Yeni laboratuvar, hem sözlü hem yazılı çeviri eğitimi ve uygulamaları için ileri teknoloji altyapısı sunuyor.

Laboratuvarın donanımı

KMÜ Edebiyat Fakültesi’nde kurulan laboratuvar; 30 bilgisayar, 60 kulaklık ve cep alıcısı, simultane çeviri kabini, tercüman konsolu ve lisanslı yazılım altyapısıyla donatıldı. Laboratuvar, öğrencilerin simultane ve ardıl çeviri uygulamalarını uygulamalı olarak deneyimleyebileceği şekilde tasarlandı.

Açılışın ardından simultane ve ardıl çeviri uygulamaları yapan öğrenciler, çeviri sürecinin farklı boyutlarını yakından gözlemleme ve aktif olarak deneyimleme fırsatı buldu.

Rektörün değerlendirmesi

Prof. Dr. Mehmet Gavgalı: "Biz tercüme, mütercimlik ve tercümanlık konularında itinayla, öğrencilerimizin faydasına olabilecek bütün laboratuvarların kurulmasında rol aldık ve yahut bu konuda reyimizi kullandık. Öğrencilerimizin bu laboratuvarlarda daha iyi eğitim göreceğine inandık. Muhtemelen Türkiye’nin birinci sırasında yer alabilecek bir laboratuvarı üniversitemize kazandırdık. Bundan dolayı mutluyuz. Öğrencilerimizin daha iyi eğitim alarak kendilerini geliştireceğine inanıyoruz"

Bölüm yetkilisinin yorumu

Dr. Öğretim Üyesi Murat Erbek: "Laboratuvarımız simultane çeviri uygulamaları için son derece güncel donanımlar içermektedir. Başta rektörümüz ve bölüm başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Öncelikli odak noktamız eş zamanlı çeviri faaliyetlerini gerçekleştirmektir. Bunun için bir simultane çeviri sistemimiz vardır. Eş zamanlı çevirinin yanında yazılı çeviri uygulamalarını da gerçekleştirebileceğiniz imkânlarımız vardır. Burada yazılı ve sözlü çeviri faaliyetlerinin uygulamalarını son derece hızlı ve güncel bir şekilde gerçekleştirebileceğimiz, son derece sağlıklı bir ortam sağlamış durumdayız. Bu da bölümümüze ayrı bir artı özellik katmaktadır"

Öğrenci görüşleri

Ahmet Melih Demir (Almanca Mütercim ve Tercümanlık, son sınıf): "Üniversitemizde bir ilki gerçekleştirerek çeviri kabinimizin açılışını yaptık. Bu laboratuvar, çeviri faaliyetlerinde ve üniversitemize dışarıdan gelen yabancı uyruklu misafirler için eş zamanlı olarak kaynak dil ve erek dil arasında çeviri yapma imkanı sunacak"

Kübra Çilo (Arapça Mütercim ve Tercümanlık, son sınıf): "Açılışın ardından ardıl çeviri uygulaması yaptık. Bu laboratuvar, kendini bu alanda geliştirmek isteyenler için çok iyi imkanlar sunuyor. Kabinlerimiz, bilgisayarlarımız ve ses sistemlerimizle simultane ve ardıl çeviri yapabiliyoruz"

Açılış törenine katılanlar

Açılış programına KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mercan, Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ümmügülsüm Albiz, Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet Hamdi Can, Almanca Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nesrin Şevik ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KMÜ) EDEBİYAT FAKÜLTESİ BÜNYESİNDE ÇEVİRİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI LABORATUVARI’NIN AÇILIŞI DÜZENLENEN TÖRENLE YAPILDI.