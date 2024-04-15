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Devlet kesenin ağzını öğrencilere açtı! Yaş şartını sağlayana 1250 TL karşılıksız destek

Öğrencileri memnun edecek bir haber de devletten geldi. Memleketine gidecek öğrencilere karşılıksız 1250 TL para veriyor!

Yayın Tarihi: 15.04.2024 18:17
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 18:17
Devlet kesenin ağzını öğrencilere açtı! Yaş şartını sağlayana 1250 TL karşılıksız destek

Devlet tarafından öğrencilere destek ödemesi yapılmaya devam ediliyor. Özellikle öğrencilerin giderlerini karşılaması ve geçimini sağlaması için devlet tarafından destek verilmeye devam ediliyor. Destekten faydalanmak için siz de mutlaka öğrenci olmanız gerekiyor. Ayrıca 18 ile 25 yaş aralığında olmanız gerekiyor. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından öğrencilere 1250 TL para verileceği duyuruldu. 25 yaşından daha küçük olan öğrencilere sunulacak olan bu avantajlar ile siz de gelirinizi artırabileceksiniz. Verilecek destek kapsamında öğrencilere yılda 4 defa destek verilmektedir. Bu desteğin 2si gidiş 2 si dönüş olmaktadır. Her bilet için de 1250 TL bilet parası verilmektedir. 

Öğrencilere 1250 TL Ödeme Yapılıyor! 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından öğrencilere 1250 TL ödeme yapılacağı duyuruldu. Özellikle başka memlekette okuyan öğrencilere memleketine gitmesi için 1250 TL verileceği duyuruldu. Bilet parası olarak verilen bu ödemelerle ilgili detaylar belli oldu. Öğrencilere yılda 4 defa verilecek olan bilet parasının 2 si gidiş 2 si dönüş olacak şekilde verilmektedir. Bu ödemeden faydalanmak için mutlaka 18 yaş üstü ve 25 yaş altı olmanız gerekiyor. Bu yaş aralığında olmayan kişilere ödeme verilmeyecektir. 

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