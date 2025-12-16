DOLAR
Diyarbakır’da Mezopotamya İlkokulu’ndan 53 Atık Robot Sergisi

Mezopotamya İlkokulu öğrencileri, pet şişe, sünger ve kutulardan yaptıkları 53 robotu sergiledi; en iyi eserler ödüllendirildi, robot 'Okyanus' ile etkinlik yapıldı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 13:30
Merkez Kayapınar ilçesindeki Mezopotamya İlkokulu öğrencileri, tamamen atık malzemelerden ürettikleri robotları sergiledi. Etkinlikte 53 robot yer aldı; pet şişe, plastik sünger ve kağıt kutuların kullanıldığı projeyle öğrencilere geri dönüşüm bilinci aşılandı.

Proje ve ödüller

Okul yönetimi tarafından düzenlenen sergide en başarılı robotları hazırlayan öğrenciler, okul müdürü tarafından ödüllendirildi. Sergide yer alan öğrenciler, ayrıca gerçek robot 'Okyanus' ile tanışma fırsatı buldu; öğrenciler robotla fotoğraf çektirdi, şarkılar söyleyip oyunlar oynadı.

Sergiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mezopotamya İlkokulu Müdürü Bahattin Parlak, ’’Yaşam Becerileri Projesi kapsamında bu sene öğrencilerimizle robot tasarlama yarışması yaptık. Temel hedefimiz, geri dönüşümleri değerlendirmek ve bunlardan birer robot elde etmekti. Sınıflarımızdan seçtiğimiz sınıf birincilerimiz, tekrardan bir değerlendirmeye girdi. Okul proje ekibimiz bu eserler içerisinde 4 tane, her zümreden birer birinciyi seçtik. Diğer eserleri de sergiledik’’ dedi.

Öğrenci deneyimleri

4’üncü sınıf öğrencisi Zeynep Naz Kaya, ’’İlk önce robotu atık malzemelerden yaptım. Geri dönüşüm malzemelerinden bir şeyler yapmak daha mantıklı. Yeni malzemeler almak yerine elimizdeki eşyalarla kendimize yeni oyuncaklar yapabiliriz. Bu tür yarışmalara herkesin katılması gerekiyor. Çünkü hem deneyim oluyor aynı zamanda eğlenmiş oluyoruz. Robot çok güzel oldu, sohbet ettik, gayet eğlenceliydi’’ diye konuştu.

Seda Çimen ise, ’’Bir tane robot yaptım. Babamın atölyesinde robotumu geri dönüşüm parçalarından yaptık. Çöpe atacağım malzemelerden robot yapmak çok güzel bir duyguydu’’ şeklinde konuştu.

