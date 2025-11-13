Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş: Öğrenci Odaklı Vizyon ve Kampüs Yaşamı

Prof. Dr. Orhan Baş, Rektör-Öğrenci Buluşması'nda ODÜ'nün öğrenci odaklı vizyonunu, akademik ve sosyal gelişim desteklerini ve bahar şenliği hazırlıklarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 16:15
Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş: Öğrenci Odaklı Vizyon ve Kampüs Yaşamı

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş: Öğrenci Odaklı Vizyon ve Kampüs Yaşamı

Rektör-Öğrenci Buluşması'nda değerlendirmeler

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, üniversitenin vizyonunun öğrenci odaklı bir anlayış üzerine kurulu olduğunu vurguladı. Rektör Baş, öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimlerine önem verdiklerini belirtti.

ODÜ Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Rektör-Öğrenci Buluşması programında, farklı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler ile üniversitenin diğer yöneticileri, akademik ve idari personel bir araya geldi. Toplantıda öğrencilerin talepleri, önerileri ve teşekkürleri paylaşıldı.

Prof. Dr. Orhan Baş, öğrencilerin ulusal ve uluslararası kongrelere katılımlarının teşvik edildiğini söyledi ve kampüs yaşamını zenginleştirmek için öğrencilerin sosyal vakit geçirebileceği yeni alanların oluşturulması yönünde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Rektör Baş ayrıca bahar şenliği hazırlıklarına değinerek, bu tür etkinliklerin öğrencilerin üniversite aidiyetini güçlendirdiğini ve kampüs kültürüne canlılık kattığını belirtti. Mezun olan öğrencilerin ise bulundukları şehirlerin tanıtım elçileri olarak Ordu’yu temsil etmelerinin önemine dikkat çekti.

Program sonunda söz alan öğrenciler talep ve önerilerini iletti. Prof. Dr. Orhan Baş, dile getirilen konuların değerlendirmeye alınacağını ve çözüme yönelik gerekli çalışmaların yapılacağını taahhüt etti.

ODÜ REKTÖRÜ PROF. DR. ORHAN BAŞ, FARKLI FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE MESLEK YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN...

ODÜ REKTÖRÜ PROF. DR. ORHAN BAŞ, FARKLI FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE MESLEK YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİ İLE ‘REKTÖR-ÖĞRENCİ BULUŞMASI’ PROGRAMI KAPSAMINDA BİR ARAYA GELDİ.

ORDU ÜNİVERSİTESİ (ODÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. ORHAN BAŞ

İLGİLİ HABERLER

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Esin Akay Ortaokulu'nda Parke Döşeme Çalışması Başladı
2
Yıldırım Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddet Farkındalık Eğitimi
3
Selçuk Üniversitesi Özbekistan’da 3 Üniversiteyle İş Birliği Protokolü İmzaladı
4
Kastamonu Üniversitesi'nden 5 Proje TÜBİTAK 2237-A Desteği
5
Sakarya Üniversitesi Girişim Vadisi ile Türkiye'nin Teknoloji Üssü Oluyor
6
Kastamonu Üniversitesi’nden Yapay Zeka ile Tropikal Theileriosis Tanısı Projesi

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?