Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş: Öğrenci Odaklı Vizyon ve Kampüs Yaşamı

Rektör-Öğrenci Buluşması'nda değerlendirmeler

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, üniversitenin vizyonunun öğrenci odaklı bir anlayış üzerine kurulu olduğunu vurguladı. Rektör Baş, öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimlerine önem verdiklerini belirtti.

ODÜ Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Rektör-Öğrenci Buluşması programında, farklı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler ile üniversitenin diğer yöneticileri, akademik ve idari personel bir araya geldi. Toplantıda öğrencilerin talepleri, önerileri ve teşekkürleri paylaşıldı.

Prof. Dr. Orhan Baş, öğrencilerin ulusal ve uluslararası kongrelere katılımlarının teşvik edildiğini söyledi ve kampüs yaşamını zenginleştirmek için öğrencilerin sosyal vakit geçirebileceği yeni alanların oluşturulması yönünde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Rektör Baş ayrıca bahar şenliği hazırlıklarına değinerek, bu tür etkinliklerin öğrencilerin üniversite aidiyetini güçlendirdiğini ve kampüs kültürüne canlılık kattığını belirtti. Mezun olan öğrencilerin ise bulundukları şehirlerin tanıtım elçileri olarak Ordu’yu temsil etmelerinin önemine dikkat çekti.

Program sonunda söz alan öğrenciler talep ve önerilerini iletti. Prof. Dr. Orhan Baş, dile getirilen konuların değerlendirmeye alınacağını ve çözüme yönelik gerekli çalışmaların yapılacağını taahhüt etti.

