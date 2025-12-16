DOLAR
SANKO Okulları Kurtuluş Kupası'nda Okçulukta Büyük Başarı

SANKO Okulları, Kurtuluş Kupası Okçuluk Müsabakası'nda 1 birincilik, 3 ikincilik, 1 üçüncülük ve 2 dördüncülük elde etti; Egemen Çomak Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 14:33
SANKO Okulları Kurtuluş Kupası'nda Okçulukta Büyük Başarı

SANKO Okulları Kurtuluş Kupası'nda Okçulukta Büyük Başarı

Egemen Çomak il birinciliğiyle öne çıktı, ekip çok sayıda derece kazandı

SANKO Okulları öğrencileri, Şehitkamil Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kurtuluş Kupası Okçuluk Müsabakasında önemli bir başarıya imza attı. Yarışmalarda ekip, bir il birinciliği, üç il ikinciliği, bir il üçüncülüğü ve iki il dördüncülüğü elde etti.

Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde düzenlenen müsabakalarda Egemen Çomak, Klasik Yay Genç Erkekler Kategorisinde il birincisi olarak dikkat çekti. Bu başarı, SANKO Okulları okçuluk ekibinin saha performansını öne çıkaran önemli bir sonuç oldu.

Diğer dereceler ise şöyle gerçekleşti: Elif Azra Dilsiz Makaralı Yay Yıldız Kızlar Kategorisi'nde ikincilik, Kerem İmrek Makaralı Yay Yıldız Erkek Kategorisi'nde ikincilik ve Ece Bozan Makaralı Yay Küçük Kız Kategorisi'nde ikincilik elde etti. Wafaa Taj Aldın Makaralı Yay Genç Kızlar Kategorisi'nde üçüncülük kazanırken, Neda Dağcı Makaralı Yay Genç Kızlar Kategorisi'nde ve Burak Şirin Makaralı Yay Küçük Erkek Kategorisi'nde dördüncülük derecesine ulaştı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencileri ve emeği geçen öğretmenleri kutlayarak başarılarının devamını diledi. Asyalı ayrıca, Ocak 2026'da Fransa'nın Nimes kentinde düzenlenecek olan ve Dünya Şampiyonasına katılacak öğrencisi Egemen Çomak'ı tebrik ederek Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda başarılar diledi.

Bu sonuçlar, SANKO Okulları'nın genç sporcularının ulusal seviyedeki rekabet gücünü ortaya koyarken, okulun spor eğitimindeki başarısını da pekiştirdi.

