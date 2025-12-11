DOLAR
Simav Gençlik Merkezi'nde Üniversite Öğrencilerine Motivasyon Programı

Simav Gençlik Merkezi'nde düzenlenen motivasyon programında türkü ve ilahiler eşliğinde öğrencilere çiğ köfte ikramı yapıldı; etkinlik gençleri motive etti.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 12:53
Etkinlik Detayları

Kütahya'nın Simav Gençlik Merkezi'nde üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen motivasyon programı yoğun ilgi gördü. Program boyunca usta öğreticilerin seslendirdiği türküler ve Manevi Danışman Ahmet Gümüş'ün okuduğu ilahiler eşliğinde öğrencilere çiğ köfte ikramı sunuldu.

Katılımcılar

Etkinliğe Simav Gençlik Merkezi Müdürü İsmail Gökkaya, merkez personeli, Simav Müftülüğü İzci Lideri Cuma Ali Tosun, Manevi Danışman Emin Dönmez, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi manevi danışmanı Yasin İpek, gençlik liderleri ve üniversite öğrencileri katıldı.

Öğrencilerin Değerlendirmesi

Programa katılan öğrenciler, bu yıl ikincisi düzenlenen etkinliği beğendiklerini belirterek, bu tür buluşmaların kendilerini motive ettiğini ve gençlik merkezlerine olan bağlılıklarını artırdığını ifade ettiler.

