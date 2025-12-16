Alper Tunga Kumtepe Manisa Sosyal Bilimler Lisesi'nde Gençlerle Söyleşti

Alper Tunga Kumtepe Manisa Sosyal Bilimler Lisesi'nde genç kalemlerle bir araya geldi

Manisa Sosyal Bilimler Lisesi, edebiyata ilgi duyan öğrencileri bir araya getiren söyleşi programına ev sahipliği yaptı. Etkinlikte yazar Alper Tunga Kumtepe, yazarlık yolculuğunu, okuma alışkanlığının önemini ve hayal gücünün edebiyattaki rolünü öğrencilerle paylaştı.

Söyleşide neler konuşuldu

Okulun konferans salonunda gerçekleşen programda Kumtepe, yazarlığa başlama sürecinden günümüze uzanan deneyimlerini anlattı. Okuma kültürünün yazma becerilerini şekillendirdiğini vurgulayan yazar, disiplinli çalışmanın ve merakın üretimde belirleyici olduğunu aktardı. Yazmanın sadece yetenek değil, aynı zamanda emek ve sabır gerektiren bir uğraş olduğuna dikkat çekti.

Gençlere tavsiyeler

Söyleşi boyunca gelen soruları içtenlikle yanıtlayan Kumtepe, genç yazarlara cesaret verici mesajlar iletti. Öğrencileri "Yazmaktan vazgeçmeyin" diyerek teşvik eden yazar, hayal gücünü beslemenin, gözlem yapmanın ve farklı metinlerle sürekli iletişimde olmanın önemine işaret etti. Her öğrencinin kendi sesini bulmasının değerli olduğunu belirtti.

Etkinliğin etkisi ve kapanış

Program, edebiyata ilgi duyan öğrenciler için motive edici ve ufuk açıcı bir deneyim olarak yoğun ilgi gördü. Manisa Sosyal Bilimler Lisesi idarecileri ve öğretmenleri, söyleşinin öğrencilerin edebiyata bakışını güçlendirdiğini ifade ederek Alper Tunga Kumtepeye katkılarından dolayı teşekkür etti. Etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.

