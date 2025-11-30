Erzincan EYUDER, Öğretmenler Günü'nde 2026 Planlarını ve EYFOR 17'yi Konuştu

EYUDER üyeleri Öğretmenler Günü etkinliğinde bir araya geldi; EYFOR 17, 2026 projeleri, iş birlikleri ve mesleki gelişim planları değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 11:57
Erzincan EYUDER, Öğretmenler Günü'nde 2026 Planlarını ve EYFOR 17'yi Konuştu

Erzincan EYUDER, Öğretmenler Günü'nde 2026 Planlarını ve EYFOR 17'yi Konuştu

Erzincan Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) üyeleri, Öğretmenler Günü vesilesiyle düzenlenen özel bir programda buluştu. Etkinlikte hem öğretmenler kutlandı hem de 2026 yılına yönelik faaliyet ve projeler detaylı biçimde ele alındı.

Projeler, iş birlikleri ve uluslararası forum

Toplantıda dernek üyeleri, yeni dönemde eğitim yönetimi alanında hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar, projeler ve iş birlikleri üzerine görüş alışverişinde bulundu. EYUDER Erzincan İl Temsilcisi Canan Köse Kütük, katılımcılara EYFOR 17 Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu hakkında bilgi verdi.

Canan Köse Kütük yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"EYFOR, eğitim yönetimine vizyon katan uluslararası bir platform. Bu yıl da dünyadan ve Türkiye’den çok sayıda akademisyeni, yöneticiyi ve uzmanı bir araya getirecek. Bizler de Erzincan EYUDER olarak bu süreçte etkin rol almaya devam edeceğiz."

Kütük ayrıca 2026 yılına yönelik hedeflerini şu sözlerle vurguladı:

"Yeni yılda daha yenilikçi projeler, daha güçlü iş birlikleri ve daha etkili mesleki gelişim programlarıyla sahada olacağız. Eğitim için üretmeye ve birlikte ilerlemeye kararlıyız; işimiz eğitim, gücünüz eğitim."

Gelecek hedefleri belirlendi

Program, Öğretmenler Günü'nün coşkuyla kutlanması ve 2026 yılı için ortak hedeflerin belirlenmesiyle sona erdi.

ERZİNCAN EYUDER’DEN ÖĞRETMENLER GÜNÜ VE 2026 PLANLAMA TOPLANTISI

ERZİNCAN EYUDER’DEN ÖĞRETMENLER GÜNÜ VE 2026 PLANLAMA TOPLANTISI

ERZİNCAN EYUDER’DEN ÖĞRETMENLER GÜNÜ VE 2026 PLANLAMA TOPLANTISI

İLGİLİ HABERLER

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
20. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi'nde 230 Bildiri: Yapay Zekâ ve Eğitim Teknolojileri Öne Çıktı
2
Narman'dan Karaçoban'a Kardeşlik Köprüsü
3
Ufest Gençlik Festivali Anadolu Üniversitesi'nde Osman Boyraz ile Sona Erdi
4
Malazgirt İlkokulu’na Modern Kütüphane Açıldı
5
Kampüs Mersin ve Garaj Mersin Tarsus Üniversitesi'nde Tanıtıldı
6
Akbank Düşünce Kulübü: Büşra Zeynep Bahar DearMoney ile Harvard Yaz Okulu'nu Kazandı
7
Elazığ'da Klinik Entegrasyon Eğitimi: Aile Hekimlerine Diyabette Güncel Yaklaşımlar

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı