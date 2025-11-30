Erzincan EYUDER, Öğretmenler Günü'nde 2026 Planlarını ve EYFOR 17'yi Konuştu

Erzincan Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) üyeleri, Öğretmenler Günü vesilesiyle düzenlenen özel bir programda buluştu. Etkinlikte hem öğretmenler kutlandı hem de 2026 yılına yönelik faaliyet ve projeler detaylı biçimde ele alındı.

Projeler, iş birlikleri ve uluslararası forum

Toplantıda dernek üyeleri, yeni dönemde eğitim yönetimi alanında hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar, projeler ve iş birlikleri üzerine görüş alışverişinde bulundu. EYUDER Erzincan İl Temsilcisi Canan Köse Kütük, katılımcılara EYFOR 17 Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu hakkında bilgi verdi.

Canan Köse Kütük yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"EYFOR, eğitim yönetimine vizyon katan uluslararası bir platform. Bu yıl da dünyadan ve Türkiye’den çok sayıda akademisyeni, yöneticiyi ve uzmanı bir araya getirecek. Bizler de Erzincan EYUDER olarak bu süreçte etkin rol almaya devam edeceğiz."

Kütük ayrıca 2026 yılına yönelik hedeflerini şu sözlerle vurguladı:

"Yeni yılda daha yenilikçi projeler, daha güçlü iş birlikleri ve daha etkili mesleki gelişim programlarıyla sahada olacağız. Eğitim için üretmeye ve birlikte ilerlemeye kararlıyız; işimiz eğitim, gücünüz eğitim."

Gelecek hedefleri belirlendi

Program, Öğretmenler Günü'nün coşkuyla kutlanması ve 2026 yılı için ortak hedeflerin belirlenmesiyle sona erdi.

