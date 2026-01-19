Isparta’ya 105 Yataklı Yeni Yoğun Bakım Ünitesi SDÜ'ye Devredildi

Yayın Tarihi: 19.01.2026 18:08
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 18:08
Isparta Kent Hizmetlerini Geliştirme Derneği tarafından, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen öncülüğünde başlatılan ve kaba inşaatı tamamlanan 105 yatak kapasiteli yoğun bakım ünitesi inşaatı, düzenlenen protokolle Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne devredildi.

Protokol töreni ve katılımcılar

Devir protokolü, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan tarafından imzalandı. Törene ayrıca Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin, rektör yardımcıları ve Isparta Kent Hizmetlerini Geliştirme Derneği yönetimi katıldı.

İnşaat, hayırseverler ve iş insanlarının katkılarıyla belirli bir aşamaya getirildi. Projenin tamamlanmasıyla SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin yoğun bakım kapasitesi önemli ölçüde artacak ve Isparta ile çevre illerden gelecek hastalara hizmet verilecek.

Başkan Başdeğirmen: "Devletten ya da belediyeden bir kuruş harcanmadı"

Şükrü Başdeğirmen, projenin finansmanına ilişkin olarak, "Yoğun bakım ünitemize devletimizden ya da belediyemizden bir kuruş para harcamadık" ifadelerini kullandı. Başdeğirmen, proje sürecinde Rektör Prof. Dr. Mehmet Saltan, dekanlar, başhekim ve tıp fakültesiyle ilgili birimlerden destek aldıklarını vurguladı ve emeği geçen Mehmet Taner Bey, Osman Şahlan Bey, Hüdai Şahin Bey, Selman Boyacı Bey ile muhasebeci Serdar’ı anarak teşekkür etti.

Başdeğirmen ayrıca, projenin amacının Isparta’nın sağlık hizmetlerini bir kademe daha yukarı taşımak olduğunu belirtti. Hedefler arasında sadece yoğun bakım hizmeti değil, acil ameliyathaneler ile yetişkin ve çocuklar için giriş katında acil servislerin kurulması da yer alıyor.

2026 yatırım programına alındı

Başdeğirmen, yoğun bakım ünitesinin 2026 yılı yatırım programına alındığını ve ödeneğinin ayrıldığını açıkladı. Rektör, milletvekilleri ve valilik ile yapılan görüşmeler sonucu, hastane binasının nitelikli alanlarının devlet tarafından tamamlanarak hizmete sunulmasına karar verildiği belirtildi.

Başdeğirmen, projenin tamamen Isparta halkı ve hemşehrilerin destekleriyle ilerlediğini, tesisat ve nitelikli sağlık birimleri tamamlandıktan sonra ülke ölçeğinde örnek teşkil edecek bir yoğun bakım ünitesinin hizmete gireceğini ifade etti ve tesisin açılışını birlikte yapma temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından yoğun bakım ünitesi inşaatı, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan tarafından imzalanan protokolle resmi olarak üniversiteye devredildi.

