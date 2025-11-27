Düzce'de Gebe Okulu ve Bebek Akademisi: Anne Adayları Bilinçleniyor

Düzce'de Gebe Okulu ve Bebek Akademisi eğitimleri sürüyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından anne adaylarının bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen Gebe Okulu ve Bebek Akademisi eğitimleri devam ediyor.

Eğitimlerin amacı ve kapsamı

Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesindeki programlar, gebelik dönemi ve sonrası için kapsamlı bir eğitim süreci sunuyor. Program kapsamında uzmanlar tarafından psikolojik destek, aile bireylerinin rolleri, anneye yönelik destek yolları, ebeveynlerin evdeki sorumlulukları, ebeveynlik kavramı, bebek bakımı, beslenme ve bağışıklama gibi konularda eğitim veriliyor.

Beklenen etkiler

Eğitimler, annelerin bilinçli bir şekilde çocuk yetiştirmelerini sağlayarak sağlıklı nesillerin oluşmasına katkı sunmayı hedefliyor. Katılımcılara sağlanan bilgi ve destek, ailelerin hem doğum öncesi hem de sonrasında daha donanımlı olmalarına yardımcı oluyor.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin yılmaz, bilinçli anneler, sağlıklı nesiller ve mutlu aileler için anne adaylarını gebe okuluna davet etti.

