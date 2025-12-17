Düzce Polisi için "Etkili İletişimde Protokol ve Nezaket" eğitimi tamamlandı

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kazım Özkan Ertürk tarafından Düzce İl Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik düzenlenen "Etkili İletişimde Protokol ve Nezaket" başlıklı eğitim programı başarıyla gerçekleştirildi.

Eğitimin kapsamı ve süresi

Eğitim, üç hafta süresince ve toplam 5 oturum halinde düzenlendi. Programa, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü merkez ve ilçe teşkilatlarına bağlı personel katılım sağladı. Eğitimde; kamusal alanda ve sosyal yaşamda nezaket ve görgü kuralları, etkili iletişim teknikleri, beden dilinin etkin kullanımı, iletişim yanlışları, protokol ve kişilerarası iletişim ile devlet protokolü ve protokolün uygulandığı yerler gibi iletişim süreçlerine ilişkin kapsamlı başlıklara yer verildi.

Eğitimin önemi ve yetkililerin değerlendirmesi

Prof. Dr. Kazım Özkan Ertürk, etkili iletişimin anahtarının görgü ve nezaket olduğunu vurgulayarak, görgü ve nezaket kurallarına uyulmasının iletişimi güçlendirdiğini ve daha etkili kıldığını belirtti.

Eğitime bizzat katılan Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Ergüder, Düzce Üniversitesi ve Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kazım Özkan Ertürk ile Düzce Üniversitesi Genel Sekreteri Nihat Yıldız'a katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Program, emniyet personelinin kamusal iletişimde daha etkin, nazik ve protokol kurallarına uygun davranışlar geliştirmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

