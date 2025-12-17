Eskişehir'de Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yerli Üretim ve Teknoloji Ziyaretleri

Eskişehir'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında meslek lisesi öğrencileri, yerli ve millî üretim yapan işletmeleri ziyaret ederek saha deneyimi kazandı. Gerçek üretim alanlarında gerçekleştirilen geziler, öğrencilerin okulda edindikleri teorik bilgileri pekiştirmesine imkan sağladı.

Amaç ve Kapsam

Ziyaretlerin temel hedefi; öğrencilerin mesleki yeterliliklerini artırmak, üretim süreçlerini yerinde görüp anlamalarını sağlamak ve modern teknoloji kullanımına dair farkındalık oluşturmak. Etkinlikler, öğrencilerin sektör beklentilerini gözlemlemelerine ve kariyer yönelimlerini desteklemelerine katkı sunuyor.

Saha Deneyimi ve Teknolojik İnceleme

Öğrenciler, son teknolojiyle donatılmış, yüksek teknolojik değere sahip işletme tesislerinde üretim süreçlerini yakından inceleme fırsatı buldu. Uygulamalı çalışmalarla teknolojik sistemlerin işleyişi aktarıldı; bu sayede öğrencilerin teknik yetkinlikleri ve problem çözme becerileri gelişti.

İşletme Bilgilendirmeleri ve Farkındalık

İşletme yetkilileri tarafından yapılan bilgilendirmeler ve uygulamalı eğitimler, yerli ve millî üretimin önemi üzerinde durdu. Ziyaretler, hem öğrencilerde yerli üretime yönelik bilinç oluşturdu hem de sanayi-okul iş birliğinin güçlenmesine katkı sağladı.

Bu program, Eskişehir'deki mesleki eğitimin pratiğe yakınlaşması ve öğrencilerin gelecekteki mesleki başarılarına yatırım yapılması açısından önem taşıyor.

ESKİŞEHİR'DE TUTUM, YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI KAPSAMINDA MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, YERLİ VE MİLLÎ ÜRETİM YAPAN İŞLETMELERİ ZİYARET EDİYOR.