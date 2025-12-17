Güney Marmara Küresel Ufuk Programı 2025-2026 Eğitimi Balıkesir'de Başladı

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) koordinasyonunda; Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen Güney Marmara Küresel Ufuk Programının 2025-2026 Akademik Yılı 1. Dönem Eğitimi, Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

Programın önceki uygulamaları ve hedefleri

Yıl içinde gerçekleştirilen ilk etap eğitimlerinin ardından programın uygulama döneminde, 54 uluslararası öğrenci için eğitimler, teknik geziler ve firma ziyaretleri düzenlendi. Bu çalışmalarla bölge üniversitelerinde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin dış ticaret alanındaki teknik yeterliliklerinin güçlendirilmesi hedeflendi. Ayrıca öğrencilerin Balıkesir ve Çanakkale illerinde faaliyet gösteren firmalarla eşleştirilmesi yoluyla bölge firmalarının ihracat kabiliyetinin artırılması amaçlandı.

2024-2025 eğitim-öğretim döneminde programa katılan uluslararası öğrenciler için sertifika süreci tamamlandı; elde edilen bilgi ve deneyimlerin sonraki dönemlere aktarılması planlanıyor.

Yeni dönemde odak: Raporlama ve veri analitiği

Yeni dönemin ilk haftasında program kapsamında raporlama ve veri analitiği odaklı eğitimler gerçekleştirildi. Katılımcılar, veri analizi, raporlama teknikleri ve ihracat odaklı karar süreçlerinde analitik yaklaşımlara dair uygulamalı bilgiler edindi. Süreçte Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi akademik kadroları da aktif katkı sağlıyor.

Program boyunca sürecek eğitim, uygulama ve etkinliklerle; Güney Marmara bölgesindeki uluslararası öğrencilerin teknik ve ticari becerilerinin geliştirilmesi, küresel pazarlara hazırlanması ve bölgenin ihracat kapasitesine sürdürülebilir katkı sunulması hedefleniyor.

