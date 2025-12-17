DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,09 0,22%
ALTIN
5.934,89 -0,28%
BITCOIN
3.706.675,83 1,02%

Güney Marmara Küresel Ufuk Programı 2025-2026 Eğitimi Balıkesir'de Başladı

GMKA koordinasyonundaki Güney Marmara Küresel Ufuk Programı 2025-2026 1. dönem eğitimi, Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde başladı; yıl boyunca 54 uluslararası öğrenciye uygulamalı eğitimler verilecek.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 13:04
Güney Marmara Küresel Ufuk Programı 2025-2026 Eğitimi Balıkesir'de Başladı

Güney Marmara Küresel Ufuk Programı 2025-2026 Eğitimi Balıkesir'de Başladı

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) koordinasyonunda; Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen Güney Marmara Küresel Ufuk Programının 2025-2026 Akademik Yılı 1. Dönem Eğitimi, Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

Programın önceki uygulamaları ve hedefleri

Yıl içinde gerçekleştirilen ilk etap eğitimlerinin ardından programın uygulama döneminde, 54 uluslararası öğrenci için eğitimler, teknik geziler ve firma ziyaretleri düzenlendi. Bu çalışmalarla bölge üniversitelerinde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin dış ticaret alanındaki teknik yeterliliklerinin güçlendirilmesi hedeflendi. Ayrıca öğrencilerin Balıkesir ve Çanakkale illerinde faaliyet gösteren firmalarla eşleştirilmesi yoluyla bölge firmalarının ihracat kabiliyetinin artırılması amaçlandı.

2024-2025 eğitim-öğretim döneminde programa katılan uluslararası öğrenciler için sertifika süreci tamamlandı; elde edilen bilgi ve deneyimlerin sonraki dönemlere aktarılması planlanıyor.

Yeni dönemde odak: Raporlama ve veri analitiği

Yeni dönemin ilk haftasında program kapsamında raporlama ve veri analitiği odaklı eğitimler gerçekleştirildi. Katılımcılar, veri analizi, raporlama teknikleri ve ihracat odaklı karar süreçlerinde analitik yaklaşımlara dair uygulamalı bilgiler edindi. Süreçte Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi akademik kadroları da aktif katkı sağlıyor.

Program boyunca sürecek eğitim, uygulama ve etkinliklerle; Güney Marmara bölgesindeki uluslararası öğrencilerin teknik ve ticari becerilerinin geliştirilmesi, küresel pazarlara hazırlanması ve bölgenin ihracat kapasitesine sürdürülebilir katkı sunulması hedefleniyor.

"GÜNEY MARMARA KÜRESEL UFUK PROGRAMI" 2025-2026 AKADEMİK YILI 1. DÖNEM EĞİTİMİ, BALIKESİR...

"GÜNEY MARMARA KÜRESEL UFUK PROGRAMI" 2025-2026 AKADEMİK YILI 1. DÖNEM EĞİTİMİ, BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE BAŞLADI.

"GÜNEY MARMARA KÜRESEL UFUK PROGRAMI" 2025-2026 AKADEMİK YILI 1. DÖNEM EĞİTİMİ, BALIKESİR...

İLGİLİ HABERLER

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güney Marmara Küresel Ufuk Programı 2025-2026 Eğitimi Balıkesir'de Başladı
2
Düzce Polisi için 'Etkili İletişimde Protokol ve Nezaket' Eğitimi
3
Bor’da Miniklere Yerli Malı Haftası ile Yerli Üretim Bilinci Aşılandı
4
Cizre'de MEBİ Tanıtımı: Şahan İke Öğrencilere Anlattı
5
Akkaya, Bakan Tunç’a Bartın Üniversitesi’nin Uluslararası Başarılarını Anlattı
6
Mudanya Üniversitesi'nde İlk Uluslararası Kongre: UBAK 4. Uluslararası Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Kongresi
7
Eskişehir'de Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yerli Üretim ve Teknoloji Ziyaretleri

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi