Mudanya Üniversitesi'nde İlk Uluslararası Kongre: UBAK 4. Uluslararası Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Kongresi

Mudanya Üniversitesi ev sahipliğinde UBAK iş birliğiyle düzenlenen 4. Uluslararası Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Kongresi, 14-16 Aralık'ta 36 ülkeden 552 bilim insanını bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 13:04
Mudanya Üniversitesi'nde İlk Uluslararası Kongre: UBAK 4. Uluslararası Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Kongresi

Mudanya Üniversitesi'nde İlk Uluslararası Kongreye Ev Sahipliği

Mudanya Üniversitesi ev sahipliğinde, Uluslararası Bilimler Akademisi (UBAK) iş birliğiyle düzenlenen 4. Uluslararası Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Kongresi, 14-16 Aralık tarihlerinde hem çevrimiçi hem de yüz yüze gerçekleştirildi. Kongreye 36 ülkeden 552 bilim insanı katılarak sağlık bilimlerinden sosyal bilimlere, mühendislikten eğitim ve iletişim çalışmalarına uzanan geniş bir yelpazede bildiriler sundu.

Kongre Açılışı ve Hedefleri

Kongrenin yüz yüze oturumları Mudanya Üniversitesi Konferans Salonunda yapıldı. Kongre Başkanı Doç. Dr. Emine Kılıçaslan, açılış konuşmasında organizasyonun yapay zeka odaklı dönüşümlere dair verimli bir tartışma zemini oluşturmayı amaçladığını vurguladı ve şöyle dedi: "Kongremizde sunulacak her bildiri, yapacağınız her tartışma, kuracağınız her bağlantı, bu kolektif aklı inşa eden değerli bir tuğla olacaktır. Sözlerimi bitirirken, UBAK 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi’nin, bilginin sınırlarını zorladığımız, disiplinlerin ötesine geçtiğimiz ve daha insani, daha adil bir teknolojik geleceğin temellerini birlikte attığımız verimli bir platform olmasını diliyorum".

Rektör Yardımcısının Değerlendirmesi

Mudanya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nimetullah Burnak ise kongrenin küresel uzmanlığı bir araya getirdiğini belirterek, "Kıtaları ve farklı entelektüel gelenekleri kapsayan, 36 ülkeden katılımcıya ev sahipliği yapma ayrıcalığını yaşıyoruz. Bu inanılmaz katılım, sadece kongrenin ana temasının önemini değil, aynı zamanda bilimi ve inovasyonu herkesin yararına ilerletmeye yönelik evrensel taahhüdü de vurgulamaktadır. Bu güçlü buluşma, bilim söz konusu olduğunda sınırların olmadığını, sadece birlikte keşfedilmeyi bekleyen ufukların olduğunu kanıtlıyor. Kongrenin yüz yüze ve çevrimiçi sunumları kapsaması, dinamik, karma bir formatta düzenlenmesi gerçekten gurur verici, emeği geçenlere ve sunuşlarıyla katkı sağlayanlara teşekkür ederim. Umarım burada üretilen enerji ve fikirler, biz ayrıldıktan sonra da uzun süre yankılanmaya devam eder ve kavramlardan dünyayı değiştiren gerçeklere dönüşür" ifadelerini kullandı.

