Cizre'de Polisten Ahmet-i Hani Ortaokulu'nda Özel Öğrencilere Anlamlı Etkinlik

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri, Ahmet-i Hani Ortaokulu'ndaki özel öğrencilere yönelik oyun, boyama ve müzik etkinliği düzenleyerek sosyal gelişimlerini destekledi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:47
Toplum Destekli Polislikten duyarlı destek

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Ahmet-i Hani Ortaokulu’nda eğitim gören özel öğrenciler için anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Toplum Destekli Polisler, öğrencilerin hazırladığı müzik çalışmalarını ilgiyle izledi. Ardından çocuklarla birlikte çeşitli oyunlar oynayıp boyama etkinlikleri gerçekleştirerek onlarla birebir iletişim kurdu.

Etkinlikle, özel öğrencilerin sosyal gelişimine katkı sunmanın yanı sıra mutluluklarını ve özgüvenlerini artırmak hedeflendi. Polis memurları çocuklara özel ilgi göstererek hem onlara güzel bir gün yaşattı hem de bu sevince ortak olmanın memnuniyetini paylaştı.

