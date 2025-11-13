EBYÜ Üzümlü MYO'da 60 Öğrenciye Uygulamalı Temel İtfaiyecilik Eğitimi

EBYÜ Üzümlü MYO öğrencilerine, Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde 4 hafta süren uygulamalı temel itfaiyecilik eğitimi verildi; saha uygulamalarıyla müdahale becerileri geliştirildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Üzümlü Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencilerine, Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Merkezi'nde uygulamalı temel itfaiyecilik eğitimi verildi.

Eğitim ve koordinasyon

Öğretim Görevlisi Erdem Özkan koordinasyonunda yürütülen Yangına Müdahale Teknikleri dersi kapsamında düzenlenen programda, 2. sınıf öğrencileri 15’er kişilik gruplar halinde 4 hafta boyunca teorik ve pratik eğitimlerden geçirildi.

Katılımcılar ve içerik

Toplam 60 öğrenci'ye, İtfaiye Eğitim Amiri Yakup Cenk Şay tarafından yangın türleri ve müdahale yöntemleri hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Eğitimler süresince öğrenciler farklı senaryolar üzerinde uygulamalı çalışmalar yaptı.

Uygulanan senaryolar arasında Yangın Evi, Yangın Gözlem ve Müdahale, Yangın Atak ve Patlama, Tanker Kazası Yangınlarına Müdahale, Sıvı Yangınları, Kuyu ve Dar Alanlarda Kurtarma, Mutfak ve Elektrik Yangınları, Gaz Kaçaklarına Müdahale ve Endüstriyel Tesis Yangınları yer aldı.

Amacı ve önemi

Program sayesinde öğrenciler, olası yangın ve kurtarma durumlarında profesyonel müdahale becerilerini geliştirerek saha deneyimi kazanma fırsatı buldu. Eğitimlerin, teorik bilginin sahadaki uygulama becerileriyle pekiştirilmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.

