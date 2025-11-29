Nazilli'de 5. Liseler Arası Münazara Turnuvası: Bursa SBL Şampiyon Oldu

Nazilli'de 5. Liseler Arası Münazara Turnuvası yoğun ilgi gördü

Aydın Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi, düzenlediği 5’incisi Liseler Arası Münazara Turnuvası ile renkli görüntülere sahne oldu. Aydın ve farklı illerden gelen öğrencilerin katıldığı etkinlik büyük ilgi topladı.

Turnuva yapısı ve sonuçlar

Turnuva, okul müdürü Burak Sözer ve koordinatör öğretmen Özlem Karabacak öncülüğünde düzenlendi. Toplam 2 gün süren organizasyonda takımlar; ekonomi, çevre, sosyal ilişkiler, medya ve yapay zeka gibi konulardan seçilen maç başlıklarında yarıştı.

Turnuvada 56 takımdan puan üstünlüğüyle belirlenen 16 takım çeyrek finale kaldı. Final etabında, en çok puan alan Bursa ve Denizli Sosyal Bilimler Liselerinden katılan 4 takım felsefi bir konuda karşılaştı. Jüri tarafından Bursa SBL'den katılan takım şampiyon ilan edilerek turnuva sona erdi.

Finalist takımlara hediye çekleri ve plaket, şampiyon takıma ise şampiyonluk kupası verildi.

Katılım ve organizasyon

Okul yönetiminin açıklamasında, turnuvanın 'parlamenter münazara' formatında yapıldığı ve 112 yarışmacı, 21 jüri üyesi ile 60 kişilik ekip tarafından organize edildiği vurgulandı. Bursa, Denizli, İzmir, Aydın ve Nazilli’nin önde gelen okullarından gelen öğrencilere ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada organizasyonun lise öğrencilerinin entelektüel düzeyini, hitabet yeteneklerini ve sosyal becerilerini geliştirdiği, öğrencilerin elde ettikleri deneyimlerin hem akademik hem de sosyal hayata hazırlık sağladığı ifade edildi. Okul, bu tür etkinliklerle ismini marka haline getirmeye devam edeceğini bildirdi.

