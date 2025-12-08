DOLAR
Kütahya'da Müdür Yılmaz: "Millî ve Manevî Değerlere Bağlı, Güçlü Bireyler Yetiştirmek Önceliğimizdir"

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Seyitömer okullarını ziyaret ederek eğitim kalitesi, dijital bağımlılık ve aile-okul iş birliğine dair değerlendirme ve tavsiyelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 13:13
Ziyaretler ve saha değerlendirmeleri

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ile İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Topuz, Seyitömer İlkokulu, Seyitömer Ortaokulu ve Seyitömer Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde okulların genel durumu, yürütülen eğitim faaliyetleri, öğrenci katılımı ve öğrenme ortamlarının kalitesi üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Sınıf içi etkinlikler yakından gözlemlenirken, öğrencilerle yapılan sohbetlerde ihtiyaçları, hedefleri ve okul iklimine ilişkin geri bildirimler alındı.

Öğretmenlerle gerçekleştirilen toplantılarda İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, öğrencilerin millî ve manevî değerlere bağlı, güçlü kişilik gelişimine sahip bireyler olarak yetiştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Yılmaz, dijital medya bağımlılığı, ekran karşısında geçirilen süre, aile-okul iş birliğinin güçlendirilmesi ve öğrencilerin sosyal hayata daha aktif katılması konularında öğretmenlere tavsiyelerde bulundu.

"Her öğrencinin gönlüne dokunan bir eğitim yaklaşımı büyük önem taşıyor" ifadeleriyle öğretmenlerin sınıf içindeki rehberlik rollerinin belirleyici olduğuna dikkat çekti.

"Zamanınızı ve zihninizi boş bırakmayın"

Öğrencilere de hitap eden Müdür Yılmaz, aile ve öğretmenlerin hayat boyu en güvenilir rehberler olduğunu belirterek gençlere zamanlarını verimli değerlendirmeleri, kendilerini sürekli geliştirmeleri ve ailelerine karşı sevgi ile saygıyı güçlendirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerin sosyal medyanın yönlendirmelerine karşı bilinçli olmaları gerektiğini de vurguladı.

Ziyaret kapsamında okul yöneticileriyle de görüşülerek eğitim ortamlarının geliştirilmesine yönelik planlanan çalışmalar, ihtiyaçlar ve hedefler üzerine istişarelerde bulunuldu.

Program, okul idarecileri ve öğretmenlerle yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

