Manisa Celal Bayar Üniversitesi GreenMetric 2025'te Dünya ve Türkiye Sıralamalarında Yükseldi

GreenMetric 2024–2025 karşılaştırması ve kategori bazlı gelişim

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), GreenMetric 2025 sonuçlarına göre sürdürülebilirlik alanında dünya ve Türkiye sıralamalarında kaydettiği dikkat çekici yükselişle en hızlı gelişim gösteren üniversiteler arasında yer aldı.

GreenMetric 2024 ve 2025 sonuçlarının karşılaştırılması, MCBÜ'nün kapsamlı ve çok yönlü bir performans artışı ortaya koyduğunu gösteriyor. Üniversite, hem genel başarı sıralamasında hem de kategori bazında önemli ilerlemeler kaydetti.

Dünya sıralaması: 2024'te 509. sıradan 2025'te 340. sıraya yükselerek 169 basamaklık artış sağladı.

Türkiye sıralaması: 2024'te 49. sıradan 2025'te 36. sıraya yükselerek 13 basamaklık ilerleme kaydetti ve ilk 50 içinde en hızlı yükselen kurumlardan biri oldu.

Kategori bazlı en fazla gelişim

Su Yönetimi (WR): 65 → 22 (+43)

Atık Yönetimi (WS): 69 → 52 (+17)

Eğitim (ED): 62 → 47 (+15)

Enerji (EC): 29 → 22 (+7)

Ulaşım (TR): 54 → 48 (+6)

Özellikle su yönetimi kategorisindeki 43 basamaklık yükseliş ile MCBÜ, Türkiye'de bu alanda en büyük gelişmeyi gerçekleştiren üniversite oldu. Ayrıca enerji ve su yönetimi kategorilerinde Türkiye'nin en başarılı 22 üniversitesi arasına girdi.

Veriler, MCBÜ'nün tüm alanlarda sistematik ve sonuç odaklı bir sürdürülebilirlik politikası izlediğini ve çevresel duyarlılığı kurumsal kültüre dönüştürdüğünü ortaya koyuyor.

GreenMetric 2025 sonuçlarını değerlendiren MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar şunları söyledi:

"Üniversitemizin GreenMetric 2025 sonuçlarında gösterdiği bu güçlü yükseliş hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızın ulusal ve uluslararası ölçekte karşılık bulması, doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Özellikle su ve enerji yönetimi başta olmak üzere tüm kategorilerde kaydedilen ilerleme, çevresel duyarlılığı kurumsal bir kültür olarak benimsediğimizin açık bir göstergesidir. Bu başarıya katkı sağlayan tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

MCBÜ, GreenMetric 2025'te dünya genelinde 169 ve Türkiye genelinde 13 basamaklık yükselişle sürdürülebilirlik alanında ülkenin en hızlı gelişen üniversiteleri arasında yer aldı.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MCBÜ), GREENMETRİC 2025 SONUÇLARINA GÖRE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALANINDA DÜNYA VE TÜRKİYE SIRALAMALARINDA KAYDETTİĞİ DİKKAT ÇEKİCİ YÜKSELİŞLE EN HIZLI GELİŞİM GÖSTEREN ÜNİVERSİTELER ARASINDA YER ALDI.