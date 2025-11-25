SUBÜ'de Paramediklere 'Hastane Öncesi Adli Vaka' Uygulama Eğitimi

SUBÜ'de 'Bir Nabız Susar, Bir İz Konuşur' temalı etkinlikte paramedik öğrencilere hastane öncesi adli vakalarda görev ve müdahale eğitimi verildi.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 17:56
SUBÜ'de Paramediklere 'Hastane Öncesi Adli Vaka' Uygulama Eğitimi

SUBÜ'de Paramediklere 'Hastane Öncesi Adli Vaka' Uygulama Eğitimi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen etkinlikte, hastane öncesi adli vakalarda paramediklerin görev ve sorumlulukları hem teorik hem de uygulamalı oturumlarla ele alındı.

Etkinlik ve organizasyon

Etkinlik, SUBÜ İlk ve Acil Yardım Topluluğu tarafından Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi’nde "Bir Nabız Susar, Bir İz Konuşur" temasıyla gerçekleştirildi. Program, Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlisi Mustafa Demir koordinasyonunda ve Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’nün katkılarıyla yürütüldü.

Eğitim içeriği

Etkinlik kapsamında, hastane öncesi adli vakalarda paramediklerin müdahale süreçleri, görev ve sorumlulukları detaylı şekilde işlendi. Katılımcılara delil bütünlüğünün korunması, olay yerindeki iz ve keşfedilenlerin değerlendirilmesi ile kanıt yönetimine ilişkin temel ilkeler aktarıldı.

Uygulamalı oturumlar ve kazandırılan beceriler

Uygulamalı bölümde Olay Yeri İnceleme uzmanları tarafından adli vaka senaryoları üzerinden olay yeri güvenliğinin sağlanması, iz tespiti ve kanıtların doğru şekilde kayıt altına alınması süreçleri gösterildi. Öğrenciler senaryolara dahil olarak ekip uyumu, doğru müdahale adımları ve olay yeri yaklaşımına yönelik pratik deneyim kazandı.

Etkinlik, paramedik öğrencilerin adli vaka yönetiminde hem teorik bilgi hem de uygulama becerilerini pekiştirmesine olanak sağladı.

