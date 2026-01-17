Ege Basım Yayın Dağıtım ile ÜçDörtBeş Allstar Eğitimde Dijital Dönüşüm İçin İş Birliği

Ege Basım Yayın Dağıtım ve ÜçDörtBeş Allstar eğitimde güç birliği ilan etti

Ege Basım Yayın Dağıtım ile ÜçDörtBeş Allstar, eğitimde dijital dönüşümü hızlandırmak ve kurumlara daha nitelikli çözümler sunmak amacıyla kapsamlı bir iş birliğine imza attı. Sektörde uzun yıllardır faaliyet gösteren Ege Basım Yayın Dağıtım'ın tecrübesi ile ÜçDörtBeş Allstar'ın yenilikçi dijital altyapısı bir araya getirildi.

Lansman ve ortak vizyon

Gerçekleştirilen lansmanda yapılan açıklamada, Ege Basım Yayın Dağıtım'ın eğitim kurumlarıyla kurduğu iş birliklerinin yalnızca satış odaklı olmadığı; bunun yerine sürdürülebilir ve uzun vadeli bir çözüm ortaklığı anlayışına dayandığı vurgulandı. Açıklamada, bir öğrencinin edindiği her kitabın hayatına değer kattığına dair sorumluluk bilincinin ortak vizyonun merkezinde yer aldığı belirtildi.

Hedefler ve sunulan imkanlar

İş birliği kapsamında hedeflenen en önemli noktalardan biri, dijital dönüşümün eğitim alanındaki etkisini artırmak ve kurumlara daha nitelikli, zamanında ve doğru yöntemlerle içerik ulaştırmak. Bu amaçla, binden fazla eğitim kurumuna hizmet veren ÜçDörtBeş Allstar'ın güçlü altyapısı ve geniş ürün gamı öne çıkıyor.

Lansman programında sektörün önde gelen yayınevleri ve eğitim paydaşları bir araya geldi; katılımcılar iş birliğinin detaylarını yetkililerden dinleme fırsatı buldu. ÜçDörtBeş Allstar'ın sunumunda markanın dijital yüzü, yenilikçi altyapısı ve eğitim süreçlerine değer katan dijital içerikler tanıtıldı.

Ege Basım Yayın Dağıtım'dan çözüm ortaklığı taahhüdü

Ege Basım Yayın Dağıtım yetkilileri, devlet okulları, özel eğitim kurumları ve kurs merkezlerine yalnızca bir tedarikçi olarak değil, gerçek bir çözüm ortağı olarak hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı. İş birliğinin, eğitim paydaşlarına uzun vadeli ve katma değerli çözümler sunmayı hedeflediği kaydedildi.

