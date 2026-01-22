Elazığ'da AFAD 1. Seviye Arama Kurtarma Eğitimleri Devam Ediyor

Elazığ'da İpek Yolu Merkezi'nde sürdürülen AFAD 1. Seviye Arama Kurtarma Eğitimleriyle afetlere hızlı ve etkin müdahale kapasitesi güçlendiriliyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 13:05
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 13:05
Elazığ'da AFAD 1. Seviye Arama Kurtarma Eğitimleri Devam Ediyor

Elazığ'da AFAD 1. Seviye Arama Kurtarma Eğitimleri Devam Ediyor

Elazığ'da AFAD 1. Seviye Arama Kurtarma Eğitimleri sürüyor. Eğitimler, İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nde yürütülüyor ve arama kurtarma ekiplerinin hazır bulunuşluğunu artırmayı amaçlıyor.

Eğitimin amacı ve yaklaşımı

Program ile afet ve acil durumlarda hızlı ve etkin müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Eğitimler, hem teorik hem de uygulamalı oturumlarla katılımcılara sahada karşılaşılabilecek zorlu şartlara ilişkin kapsamlı bilgiler sunuyor.

Kapsam ve uygulamalar

Eğitim içeriklerinde enkazda arama teknikleri, güvenli çalışma yöntemleri ve ekip koordinasyonu gibi kritik konular ele alınıyor. Uygulamalı çalışmalarla ekiplerin pratik becerilerinin geliştirilmesine özel önem veriliyor.

Eğitimler, arama kurtarma ekiplerinin operasyonel etkinliğini artırarak afet müdahalelerindeki performansı yükseltmeyi amaçlıyor.

ELAZIĞ’DA ENKAZDA ARAMA VE KURTARMA EĞİTİMLERİ

ELAZIĞ’DA ENKAZDA ARAMA VE KURTARMA EĞİTİMLERİ

ELAZIĞ’DA ENKAZDA ARAMA VE KURTARMA EĞİTİMLERİ

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul gelişim üniversitesi THE 2026'da Mühendislik ve Sosyal Bilimlerde Yükseliş
2
BARÜ, EngiRank 2025'te İnşaat ve Malzeme Mühendisliğinde Avrupa'da Öne Çıktı
3
Elazığ'da AFAD 1. Seviye Arama Kurtarma Eğitimleri Devam Ediyor
4
BUÜ ve Kıvam Grup'tan Mühendislik Öğrencilerine Burs ve Staj Protokolü
5
İLKEM’den YKS ve LGS Sömestr Hazırlık Kampı
6
Düzce'de "Sağlıklı Menopoz Okulu" eğitimleri başladı
7
Yozgat'ta 65 bin 505 Öğrenci Karnelerini Aldı — Yarıyıl Tatili Başlıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları