Elazığ'da AFAD 1. Seviye Arama Kurtarma Eğitimleri Devam Ediyor

Elazığ'da AFAD 1. Seviye Arama Kurtarma Eğitimleri sürüyor. Eğitimler, İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nde yürütülüyor ve arama kurtarma ekiplerinin hazır bulunuşluğunu artırmayı amaçlıyor.

Eğitimin amacı ve yaklaşımı

Program ile afet ve acil durumlarda hızlı ve etkin müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Eğitimler, hem teorik hem de uygulamalı oturumlarla katılımcılara sahada karşılaşılabilecek zorlu şartlara ilişkin kapsamlı bilgiler sunuyor.

Kapsam ve uygulamalar

Eğitim içeriklerinde enkazda arama teknikleri, güvenli çalışma yöntemleri ve ekip koordinasyonu gibi kritik konular ele alınıyor. Uygulamalı çalışmalarla ekiplerin pratik becerilerinin geliştirilmesine özel önem veriliyor.

Eğitimler, arama kurtarma ekiplerinin operasyonel etkinliğini artırarak afet müdahalelerindeki performansı yükseltmeyi amaçlıyor.

