İstanbul gelişim üniversitesi THE 2026'da Mühendislik ve Sosyal Bilimlerde Yükseliş

İstanbul gelişim üniversitesi, THE 2026 alan sıralamasında dikkat çeken yükseliş

İstanbul gelişim üniversitesi, yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2026 dünya üniversiteleri alan sıralamasında önemli bir başarı kaydetti. 98 ülkeden 1555 üniversitenin, toplam 18 performans göstergesi doğrultusunda değerlendirildiği listede üniversite, sosyal bilimlerdeki güçlü konumunu korurken mühendislik alanında da listeye girerek çok disiplinli akademik yetkinliğini gösterdi.

Mühendislik alanında dünya listesinde

İstanbul gelişim üniversitesi, Mühendislik alanında dahil olduğu THE alan sıralaması’nda 601-800 bandında yer aldı ve uluslararası arenada hızlı bir çıkış yaptı. Bu kategoride Türkiye genelinde 11’inci sırada, vakıf üniversiteleri arasında ise 7’nci sırada konumlanarak önemli bir ivme yakaladı. Aynı sıralamada araştırma kalitesi ve uluslararası görünüm parametrelerinde vakıf üniversiteleri arasında 4’üncü sıraya yerleşmesi, üniversitenin küresel standartlardaki araştırma ekosisteminin somut bir göstergesi oldu.

Sosyal Bilimler alanında sürdürülebilir başarı

Sosyal Bilimler alanında geçtiğimiz yıl yakalanan başarıyı sürdüren İstanbul gelişim üniversitesi, bu alanda da 601-800 bandındaki yerini koruyarak istikrarlı bir performans sergiledi. Bu alanda Türkiye’deki tüm üniversiteler içinde 8’inci sırada bulunan üniversite, vakıf üniversiteleri arasındaki 5’incilik konumuyla sosyal bilimlerdeki eğitim ve araştırma ekolünü pekiştirdi.

Rektörün değerlendirmesi

Elde edilen sonuçları kurumsal dönüşüm süreci bağlamında değerlendiren İstanbul gelişim üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, şu ifadeleri kullandı: "Bu uluslararası başarılar, yalnızca akademik çıktılarımızın değil; bütüncül yönetişim anlayışımızın ve sürdürülebilir kalite odaklı gelişim çizgimizin bir yansımasıdır. Özellikle mühendislik alanında elde ettiğimiz bu küresel derece, disiplinler arası inovasyona verdiğimiz önemin ve kurumsal altyapımızın ulaştığı olgunluk seviyesinin tescilidir. Sosyal Bilimlerdeki istikrarımız ve Mühendislikteki hamlelerimiz, gelişim üniversitesi’nin dünya çapında bir araştırma üniversitesi olma yolundaki stratejik kararlılığının en net göstergesidir."

Mütevelli Heyeti Başkanı'nın yorumu

İstanbul gelişim üniversitesi mütevelli heyeti başkanı Abdülkadir Gayretli ise elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmesinde üniversitenin stratejik hedeflerine vurgu yaptı: "Uluslararası ölçekte kabul gören değerlendirme sistemlerinde elde edilen bu sonuçlar gelişim üniversitesi’nin uzun vadeli akademik vizyonunun ve kalite odaklı yatırım anlayışının bir yansımasıdır. üniversitelerin geleceği, tek bir alanda güçlenmekten değil; farklı disiplinlerin birbiriyle konuşabildiği, üretimin ve düşüncenin birlikte ilerlediği yapılar kurabilmekten geçiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak biz, öğrenciyi merkeze alan, akademik alanlar arasında geçişkenliği önemseyen ve bilgi üretimini gündelik hayatla ilişkilendiren bir anlayışı benimsiyoruz. Bu yaklaşımın bugün farklı alanlarda görünür hâle gelmesi, izlediğimiz yolun tutarlılığını ortaya koyuyor."

Küresel yükseköğretim ekosistemindeki konum

THE 2026 sonuçları, İstanbul gelişim üniversitesi’nin akademik kaliteyi merkeze alan yaklaşımının ve çok boyutlu gelişim stratejisinin uluslararası düzeyde karşılık bulduğunu gösterdi. Sosyal Bilimler alanındaki birikimini farklı disiplinlere taşıyan üniversite, mühendislikten sosyal alanlara uzanan geniş bir yelpazede ürettiği bilimsel çıktılar ve araştırma kapasitesiyle küresel yükseköğretim ekosistemindeki konumunu güçlendirmeyi sürdürüyor.

