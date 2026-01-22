BARÜ, EngiRank 2025'te İnşaat ve Malzeme Mühendisliğinde Avrupa'da Öne Çıktı

BARÜ, EngiRank 2025'te iki mühendislik dalında Avrupa listesinde

Bartın Üniversitesi (BARÜ), EngiRank 2025 sıralamasında "İnşaat Mühendisliği" ve "Malzeme Mühendisliği" alanlarında Avrupa'nın öne çıkan yükseköğretim kurumları arasında yer aldı. EngiRank'in bu yıl ilk kez Türk kurumlarını da kapsayan değerlendirmesinde BARÜ, uluslararası düzeyde dikkat çeken bir performans sergiledi.

EngiRank 2025'te öne çıkanlar

Avrupa Mühendislik Programları Sıralaması olan EngiRank 2025, Avrupa Yükseköğretim Alanı'nda yer alan 36 ülkeden 300 yükseköğretim kurumunu değerlendirdi. BARÜ, iki mühendislik alanında listeye girerek kurumun mühendislik eğitimindeki kalitesini uluslararası düzeyde tescilledi.

İnşaat Mühendisliğinde Türkiye'nin 3'üncüsü

EngiRank 2025 verilerine göre BARÜ, "İnşaat Mühendisliği" alanında Avrupa'da 181 üniversite arasından 72'nci sırada yer aldı. Türkiye'den sıralamada yer alan 16 yükseköğretim kurumu arasında BARÜ, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden sonra Türkiye'nin en iyi 3'üncü üniversitesi oldu.

Malzeme Mühendisliğinde de kayda değer başarı

BARÜ, "Malzeme Mühendisliği" alanında EngiRank 2025'te Avrupa'da 240 üniversite arasından 182'nci olurken, Türkiye'de 24 üniversite arasından 14'üncü sırada yer aldı. Bu sonuç, BARÜ'nün mühendislik programlarının uluslararası ölçekteki rekabet gücünü ortaya koydu.

Sıralama metodolojisi

EngiRank 2025 sıralaması, 2020-2024 dönemini kapsayan performans göstergeleri temel alınarak hazırlandı. Metodolojide akademik yayın ve atıf performansı, araştırma ve yenilik çıktıları, Avrupa Araştırma Konseyi projelerine katılım, Erasmus+ ve Horizon Europe (Ufuk Avrupa) faaliyetleri, mühendislik alanındaki akreditasyonlar, patent sayıları ve sanayi iş birlikleri ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne katkı gibi stratejik başlıklar dikkate alındı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya'nın değerlendirmesi

Prof. Dr. Ahmet Akkaya, BARÜ'nün mühendislik alanındaki uluslararası sıralamadaki yerinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: "Akademik yayınlarımızın niteliği, uluslararası projelerdeki görünürlüğümüz ve mühendislik programlarımızdaki akreditasyon süreçleri ile önemli bir sıralamada daha yer almayı başardık. İki mühendislik alanında Avrupa’nın en iyi yükseköğretim kurumları arasında yer alarak uluslararası görünürlüğümüzü ve başarımızı artırmaya devam ediyoruz. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yükseköğretimde kalite ve uluslararasılaşma odaklı yaklaşımları dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar ile YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum."

BARÜ'nün EngiRank 2025'te elde ettiği bu sonuçlar, üniversitenin mühendislik eğitimindeki hedeflerine ve uluslararasılaşma stratejilerine önemli bir katkı sağlıyor.

