Elazığ'da Eğitim-Öğretime 1 Gün Ara (29 Aralık 2025)

Elazığ'da 1 Günlük Eğitim Ara

Valilikten yoğun kar yağışı uyarısı

Elazığ’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "29 Aralık 2025 Pazartesi günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir."

Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır denildi.

ELAZIĞDA OKULLAR TATİL EDİLDİ