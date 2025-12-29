Kozan'da 50. Yıl Şehit İbrahim Yüce Anadolu Lisesi'nde yıkım başladı

Adana’nın Kozan ilçesinde 1973 yılında eğitim-öğretime açılan ve binlerce öğrenci mezun eden 50. Yıl Şehit İbrahim Yüce Anadolu Lisesi için yıkım çalışmaları başladı.

Deprem hasarı ve teknik inceleme

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerde orta hasar aldığı tespit edilen okul binasında yapılan teknik incelemeler sonucunda yapının eğitim-öğretime uygun olmadığı belirlendi. Okul içindeki Şehit İbrahim Yüce köşesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koruma altına alınırken, kuruma ait eğitim materyalleri ilçe milli eğitim müdürlüğü ekiplerince tahliye edildi.

Yıkım süreci ve gelecek planı

Yıkım ihalesini alan firma yetkilileri hurda ve söküm çalışmalarına başladı. Okulun önümüzdeki günlerde tamamen yıkılması bekleniyor. Binanın yerine yeni dönemde meslek lisesi olarak eğitim verileceği bildirildi.

Mezunların duygusal vedası

Okula gelen eski mezunlar koridorlarda ve sınıflarda son kez gezerek anılarını tazeledi. Deprem sonrası tahliye edilen öğrencilerin eğitimlerine Şehit Cengiz Eroğlu Anadolu Lisesi’nde devam ettiği öğrenildi.

Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette, 2018 mezunu ve şu an beden eğitimi öğretmeni olan Durmuş Akbaş şunları söyledi:

"Aynı zamanda okul temsilciliği ve futbol takımının kaptanıydım. Burası bizim için farklı bir ortamda. Burada nasıl aile olunur, arkadaş olunur öğrendiğimiz; beraber üzülüp güldüğümüz günleri adeta yeniden yaşadım. Nöbetçi öğretmenin sesini koridorda gezerken yeniden duydum sanki."

2018 mezunlarından Ömer Faruk Kayboz ise, "Lise yıllarımız apayrı güzeldi. Öğretmenlerimiz ile çok güzel hatıralarımız var, içimiz buruk" dedi.

