Diyarbakır'da 4 ilçede kar tatili

Yoğun kar yağışı nedeniyle Diyarbakır'ın eğitim takviminde tedbir amaçlı kararlar alındı.

Tatil kararının kapsamı

Valilikten yapılan açıklamaya göre Silvan, Dicle, Ergani ve Hazro ilçelerinde okullara 1 gün tatil verildi.

Ergani ilçesinde ise ayrıca taşımalı eğitime 1 gün ara getirildi.

Hava koşulları

Kent geneli, gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte önlemler gündeme geldi. Yetkililer, kent merkezi ve ilçelerde kar yağışının etkisini sürdürdüğünü bildirdi.

Vatandaşların güncel duyuruları ve ulaşım bilgilerini takip etmesi öneriliyor.

