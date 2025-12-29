DOLAR
Diyarbakır'da 4 ilçede kar tatili

Diyarbakır'ın Silvan, Dicle, Ergani ve Hazro ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullara 1 gün tatil verildi; Ergani'de taşımalı eğitime de ara geldi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:10
Diyarbakır'da 4 ilçede kar tatili

Diyarbakır'da 4 ilçede kar tatili

Yoğun kar yağışı nedeniyle Diyarbakır'ın eğitim takviminde tedbir amaçlı kararlar alındı.

Tatil kararının kapsamı

Valilikten yapılan açıklamaya göre Silvan, Dicle, Ergani ve Hazro ilçelerinde okullara 1 gün tatil verildi.

Ergani ilçesinde ise ayrıca taşımalı eğitime 1 gün ara getirildi.

Hava koşulları

Kent geneli, gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte önlemler gündeme geldi. Yetkililer, kent merkezi ve ilçelerde kar yağışının etkisini sürdürdüğünü bildirdi.

Vatandaşların güncel duyuruları ve ulaşım bilgilerini takip etmesi öneriliyor.

Elif Tunç

Elif Tunç

