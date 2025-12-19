ESOGÜ İlahiyat Fakültesi 30. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İlahiyat Fakültesi’nin kuruluşunun 30. yılı dolayısıyla Osmangazi Üniversitesi Kongre Ve Kültür Merkezi’nde etkinlik düzenlendi.

Katılımcılar ve açılış

Etkinliğe ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Adıgüzel, İlahiyat Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Mehmet Maksudoğlu ve öğrenciler katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Çarşı Camii Müezzini Ali Osman Ersen tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Konuşmalar

Prof. Dr. Kamil Çolak etkinlikte, "İlahiyat Fakültemizin 30’uncu kuruluş yıl dönümünde iyi ki sizlerle birlikte olduk, hepinize teşekkür ediyorum. Güzel, hayırlı bir anma programı olmasını diliyorum" dedi.

Prof. Dr. Adnan Adıgüzel ise, "Fakültemizin kuruluşu aşamasına kadar emek sarf eden bütün destekçilerimize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza, akademisyenlerimize ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Rahmetli olan vefat eden hocalarımıza ve gönül dostlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. İlahiyat Fakültesi hocalarımız, ilahiyatı temsilen şehrin her yerinde bulunuyorlar. Cezaevinde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda, diyanetin her biriminde, yerel ve ulusal televizyonlarda varlar. Bütün arkadaşlarımızın kapıları, öğrencilere sonuna kadar açık. Onlarla her an randevusuz görüşürler, hiçbir şekilde çay içmeden göndermezler. Böyle bir kadromuz var, çok şükür. İyi bir kadroyla, iyi bir mirasla devam etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Plaketler, çekiliş ve kapanış

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel tarafından Prof. Dr. Mehmet Emin Maksudoğlu ve Prof. Dr. Hüseyin Aydın’a, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak tarafından ise Prof. Dr. Hasan Gönen ile Prof. Dr. Fazıl Tekin’e plaketleri takdim edildi.

Konuşmaların ardından ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Mezun ve Mensupları Derneği (ESİLDER) tarafından gerçekleştirilen kura çekilişinde öğrenciler arasından seçilen 2 kişiye umre hediyesi verildi.

Program, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’nun sahnede gerçekleştirdiği Sema mukabelesi ile sona erdi.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. KAMİL ÇOLAK