DOLAR
42,8 -0,19%
EURO
50,18 0,03%
ALTIN
5.984,68 -0,44%
BITCOIN
3.781.070,71 -4,15%

ESOGÜ İlahiyat Fakültesi 30. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı

ESOGÜ İlahiyat Fakültesi 30. kuruluş yıldönümü Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde kutlandı; konuşmalar, plaket takdimi, umre ödülleri ve Sema gösterisi gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 19:04
ESOGÜ İlahiyat Fakültesi 30. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı

ESOGÜ İlahiyat Fakültesi 30. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İlahiyat Fakültesi’nin kuruluşunun 30. yılı dolayısıyla Osmangazi Üniversitesi Kongre Ve Kültür Merkezi’nde etkinlik düzenlendi.

Katılımcılar ve açılış

Etkinliğe ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Adıgüzel, İlahiyat Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Mehmet Maksudoğlu ve öğrenciler katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Çarşı Camii Müezzini Ali Osman Ersen tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Konuşmalar

Prof. Dr. Kamil Çolak etkinlikte, "İlahiyat Fakültemizin 30’uncu kuruluş yıl dönümünde iyi ki sizlerle birlikte olduk, hepinize teşekkür ediyorum. Güzel, hayırlı bir anma programı olmasını diliyorum" dedi.

Prof. Dr. Adnan Adıgüzel ise, "Fakültemizin kuruluşu aşamasına kadar emek sarf eden bütün destekçilerimize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza, akademisyenlerimize ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Rahmetli olan vefat eden hocalarımıza ve gönül dostlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. İlahiyat Fakültesi hocalarımız, ilahiyatı temsilen şehrin her yerinde bulunuyorlar. Cezaevinde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda, diyanetin her biriminde, yerel ve ulusal televizyonlarda varlar. Bütün arkadaşlarımızın kapıları, öğrencilere sonuna kadar açık. Onlarla her an randevusuz görüşürler, hiçbir şekilde çay içmeden göndermezler. Böyle bir kadromuz var, çok şükür. İyi bir kadroyla, iyi bir mirasla devam etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Plaketler, çekiliş ve kapanış

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel tarafından Prof. Dr. Mehmet Emin Maksudoğlu ve Prof. Dr. Hüseyin Aydın’a, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak tarafından ise Prof. Dr. Hasan Gönen ile Prof. Dr. Fazıl Tekin’e plaketleri takdim edildi.

Konuşmaların ardından ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Mezun ve Mensupları Derneği (ESİLDER) tarafından gerçekleştirilen kura çekilişinde öğrenciler arasından seçilen 2 kişiye umre hediyesi verildi.

Program, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’nun sahnede gerçekleştirdiği Sema mukabelesi ile sona erdi.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. KAMİL ÇOLAK

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. KAMİL ÇOLAK

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) İLAHİYAT FAKÜLTESİ'NİN 30 KURULUŞ YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ESOGÜ İlahiyat Fakültesi 30. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı
2
Malatya'da Sürdürülebilir Eğitim: Mustafa Sarıtaç ve Beytepe Koleji
3
Prof. Dr. Musa Alcı: Ege Üniversitesi'nde İlk Senato Toplantısında Birlik Mesajı
4
BARÜ ve YOBÜ Akademik İş Birliği Protokolü İmzaladı
5
Muğla'ya 25 Yeni "Şahin" Trafik Polisi Göreve Başladı
6
Sakarya Üniversitesi IdeaFusion: EcoPilot (OPLOG) birinci oldu
7
Söke'de 4. Okullar Arası Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası — 'İşimiz Gücümüz Oyun'

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül