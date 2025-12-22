DOLAR
Sinop Üniversitesi'nde "Eğiticiler için Etkili Öğretim" Sertifika Programı Tamamlandı

Sinop Üniversitesi Mükemmeliyet Ofisi ve SÜSEM iş birliğindeki "Eğiticiler için Etkili Öğretim Sertifika Programı" 13 saatlik eğitimle başarıyla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:49
Sinop Üniversitesi Mükemmeliyet Ofisi ile Sinop Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜSEM) iş birliğinde düzenlenen "Eğiticiler için Etkili Öğretim Sertifika Programı" başarıyla tamamlandı.

Program İçeriği

Toplam 13 saat süren eğitim programı kapsamında; öğretim ilke ve yöntemleri, yükseköğretimde ölçme ve değerlendirme, ders tasarımı ve planlaması, eğitimde yapay zekâ, eğitim liderliği ile gelişim ve öğrenme konularında katılımcılara kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Hedef ve Sonuç

Programın, akademik ve idari personelin öğretim yeterliliklerini artırmayı, çağdaş eğitim yaklaşımlarını desteklemeyi ve yükseköğretimde kaliteyi güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

