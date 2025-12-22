Sinop Üniversitesi'nde "Eğiticiler için Etkili Öğretim" Sertifika Programı Tamamlandı

Sinop Üniversitesi Mükemmeliyet Ofisi ile Sinop Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜSEM) iş birliğinde düzenlenen "Eğiticiler için Etkili Öğretim Sertifika Programı" başarıyla tamamlandı.

Program İçeriği

Toplam 13 saat süren eğitim programı kapsamında; öğretim ilke ve yöntemleri, yükseköğretimde ölçme ve değerlendirme, ders tasarımı ve planlaması, eğitimde yapay zekâ, eğitim liderliği ile gelişim ve öğrenme konularında katılımcılara kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Hedef ve Sonuç

Programın, akademik ve idari personelin öğretim yeterliliklerini artırmayı, çağdaş eğitim yaklaşımlarını desteklemeyi ve yükseköğretimde kaliteyi güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MÜKEMMELİYET OFİSİ İLE SİNOP ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (SÜSEM) İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN "EĞİTİCİLER İÇİN ETKİLİ ÖĞRETİM SERTİFİKA PROGRAMI" BAŞARIYLA TAMAMLANDI.