Sanem Yelez Akpınar ile 'Buluşma Noktası: İletişim' Atölyesi Eskişehir'de

Oyuncu Sanem Yelez Akpınar, Eskişehir'de velilere yönelik 'Buluşma Noktası: İletişim' atölyesi düzenledi; drama ve rol yapma ile iletişim becerileri güçlendirildi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:44
Eskişehir'de oyuncu Sanem Yelez Akpınar tarafından öğrenci velilerine yönelik düzenlenen 'Buluşma Noktası: İletişim' atölyesi yoğun ilgi gördü.

Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Atölye

Etkinlik, İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Bilge Aileden Bilinçli Topluma projesi kapsamında yapıldı. Çalışma, Meserret İnel İlkokulu'nda gerçekleştirildi ve ailelerle doğrudan temas kurmayı amaçladı. Eskişehir'de düzenlenen atölye, katılımcılara hem bilgi hem de uygulama fırsatı sundu.

Drama ve Rol Yapma ile Aktif Katılım

Drama yöntemiyle düzenlenen atölyede; ebeveynlik sürecinde yaşanan duygu ve düşünceler ile bireyin içsel ve toplumsal çatışmaları ele alındı. Sanem Yeles Akpınar önderliğindeki çalışmada, drama ve rol yapma teknikleri kullanılarak velilerin aktif katılımı sağlandı. Katılımcılar, uygulamalı egzersizler sayesinde iletişim becerilerine yönelik farkındalık kazandı.

Velilerden Olumlu Geri Bildirim

Atölye sonunda veliler, etkinliğin eğlenceli ve öğretici olduğunu belirterek günlük yaşamda kullanabilecekleri önemli kazanımlar elde ettiklerini ifade etti. Etkinlik, aile-okul iş birliğini güçlendirme ve ebeveynlerin iletişim pratiğini geliştirme hedefleri doğrultusunda başarılı bulundu.

