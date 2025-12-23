Emirdağ Fatih İlkokulu, 'En İyi Cümle/Afiş Yarışması'nda Afyonkarahisar Birincisi

Emirdağ Fatih İlkokulu, 'İlkokullar Arası En İyi Cümle / Afiş Yarışması'nda Afyonkarahisar İl Birincisi

Emirdağ Fatih İlkokulu, akademik ve sosyal başarısına bir yenisini ekleyerek 2025/2026 Eğitim Öğretim Yılı 'Dilimizin Zenginlikleri Projesi' kapsamında düzenlenen 'İlkokullar Arası En İyi Cümle / Afiş Yarışması'nda 4/C sınıfı öğrencisi İdil Mola ile Afyonkarahisar İl Birincisi oldu.

Okul Müdürü Ali Kubat'ın Açıklaması

Ali Kubat: ‘’Öncelikle ‘Güney Doğu Asya Uluslararası Matematik Olimpiyatları’ katılım sınavında derece yaparak altın madalya kazanan ve final yarışmasına davet edilen, öğrencimiz Ömer Kösem’den sonra; ‘Dilimizin Zenginlikleri Projesi En İyi Afiş Yarışması’nda, Afyonkarahisar İl Birincisi olan 4/C sınıfı öğrencimiz İdil Mola’yı canı gönülden tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçen öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. ‘Hiçbir başarı tesadüf değildir’. Bu başarıların temelinde güçlü bir eğitim anlayışı, özverili öğretmenlerimiz ve destek veren velilerimiz bulunmaktadır’’ dedi.

Emirdağ İlçe Millî Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz'in Mesajı

Gürkan Emeksiz: ‘’Fatih İlkokulu’nun öğretmenlerini ve öğrencilerinin başarılarını canı gönülden tebrik ederim, kutlarım, teşekkür ederim ve başarılar dilerim. Bu başarı aynı zamanda Emirdağ’ın gururu oldu’’ dedi.

Fatih İlkokulu’nu ve Emirdağ’ı gururlandıran bu anlamlı başarı; eğitimde doğru adımların ve emeğin karşılığının en güzel örneklerinden biri oldu. Dereceye giren öğrenci İdil Mola için, 2026 yılı Haziran ayında, Afyonkarahisar İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından ödül töreni düzenleneceği bildirildi.

