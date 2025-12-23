DOLAR
Manisa'da Örnek Çalışma: Uğurelli'den Yiğitbaş Gençlik Merkezi'ne Övgü

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Yiğitbaş Kur’an Kursu ve Gençlik Merkezi'ndeki projeleri inceledi; 18 atölyede yürütülen projelerde 195 öğrenci eğitim alıyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 15:25
Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Şehzadeler İlçe Müftülüğüne bağlı Yiğitbaş Kur’an Kursu ve Yiğitbaş Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyarette Uğurelli, Şehzadeler İlçe Müftüsü İsmail Temur'dan merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarete; Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kılıç, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, Şehzadeler İlçe Müftüsü İsmail Temur ile Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi idarecileri de katıldı.

İl Müdürü Uğurelli, Yiğitbaş Kur’an Kursu ve Yiğitbaş Gençlik Merkezi'nde devam eden kursları gezerek öğretmenler ve kursiyerlerle sohbet etti. Tasavvuf müziği eğitimi alan kursiyerlerle yakından ilgilendi ve öğrencilerin icra ettiği eserleri dinledi.

Proje Detayları

Şehzadeler İlçe Müftüsü İsmail Temur, merkezin 2019 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini belirterek, iki önemli projenin 18 atölyede sürdüğünü aktardı. Temur'un açıklamaları şöyle:

"İçimde Sanat Var" projesi, tamamen üniversite öğrencilerine yönelik olup gençlerin manevi değerleri, Kur’an-ı Kerim eğitimi, değerler eğitimi ve sanat eğitimi alanlarında önemli faaliyetler yürütüyor. "Erdem Sanat" projesi ise çocuklara yönelik olup Kur’an-ı Kerim başta olmak üzere 5 branşta değerler ve sanat eğitimi veriliyor. 2019'dan bu yana süren projede şu anda 195 öğrenci aktif olarak eğitim alıyor.

Tasavvuf Musikisi ve İş Birlikleri

Temur, merkez bünyesinde yürütülen 7 yıllık çalışmanın sonucunda profesyonel bir Türk tasavvuf musikisi topluluğunun oluşturulduğunu belirtti. Musaffa Türk Tasavvuf Musikisi Topluluğu, Manisa'da ilk ve tek olma özelliği taşıyor ve yerelde, yurt içinde ile yurt dışında programlarına devam ediyor. Temur, projenin Türkiye'ye örnek nitelikte olduğunu vurguladı.

Projelerin kurumlar arası iş birliğiyle yürütüldüğünü ifade eden Temur, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi'ne destekleri için teşekkür etti. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen kurs yöneticisi ve Gençlik Merkezi sorumlusu Mukaddes Dilbaz'a özel teşekkürlerini iletti.

Ziyaretin sonunda İl Müdürü Mehmet Uğurelli, merkezde eğitim alan öğrencilere birer kalem hediye etti. Uğurelli'nin merkezde yürütülen çalışmaları takdirle karşıladığı ve projeleri övgüyle değerlendirdiği bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

