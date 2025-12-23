DOLAR
Patnos'ta Trafik Kazası: 12 Yaşındaki Medine Şener Hayatını Kaybetti

Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan 12 yaşındaki Medine Şener, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 15:40
Kaza Selahaddin Eyyubi İlkokulu bahçesinde gerçekleşti

Ağrı'nın Patnos ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 12 yaşındaki Medine Şener ağır yaralandı. Olay, Selahaddin Eyyubi İlkokulu bahçesinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, bir araç sürücüsü öğrencilerini indirdiği sırada çevrede bulunan Medine Şener'i fark edemedi. Bu sırada aracın çarpması sonucu küçük çocuk ağır şekilde yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Medine Şener, ambulansla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Yaşanan acı olay, ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Medine Şener'in vefatı aileyi, yakınlarını ve eğitim camiasını yasa boğdu. Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

